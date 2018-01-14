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Бывший вице-президент ФИФА Хаммам сознался в получении 6.7 млн евро после выборов ЧМ-06

сегодня, 13:55

Бывший вице-президент ФИФА Мохаммед бин Хаммам сознался в получении 6.7 млн евро со счета оргкомитета ЧМ-2006 после того, как Германия была выбрана в качестве страны-хозяйки мундиаля, однако отрицает, что эта сумма использовалась им для подкупа голосов.

«На мой счет тогда перевели 6.7 млн евро, это так. Но мне интересно знать, зачем было давать мне взятку за то, что Германия и так получила? Сумма ведь поступила на мой счет уже после принятия решения о проведении чемпионата мира в Германии».

Напомним, что уже потом в Германии разгорелся скандал, когда местные СМИ сообщили о том, что Германия подкупила функционеров в исполкоме ФИФА для получения права проведения чемпионата мира 2006 года. Стоит добавить, что сам Хаммам был пожизненно отстранен от футбольной деятельности из-за участия в коррупционных схемах.

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Источник: zdfsport.deРедакция: Антон Белюсь
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Все комментарии
Mamaev
Mamaev
сегодня в 14:21
6.7 млн. Не хилое "спасибо"
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 14:16
Странный он, зачем сознавался?
cska plus
cska plus
сегодня в 14:12
Ждём имя человека на счёт которого поступили бабки от мутко.
старина
старина
сегодня в 14:01
Хаммам совершил харам
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