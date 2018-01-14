Уилшир: «Я хочу быть капитаном „Арсенала“»

Полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир вновь намекнул на то, что хочет продолжать играть за команду и далее:

«Я хочу быть капитаном „Арсенала“. Это был мой первый опыт в качестве капитана команды (в первом полуфинальном матче Кубка Лиги против „Челси“). Выводить ребят из подтрибунного помещения - это было особое чувство для меня и моей семьи. Это то, чего я хочу добиться на постоянной основе. Никогда не переставал мечтать об этом.

В январе я принимать решение о своем будущем не буду. У меня еще 6 месяцев по контракту, я игрок „Арсенала“. Мне предстоит ответить на множество вопросов, но пока я сосредоточен лишь на футболе».