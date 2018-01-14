Бистрович: «Кто главный соперник ЦСКА в чемпионате? Конечно, „Спартак“!»

Новичок ЦСКА Кристиян Бистрович рассказал о своей самой заветной мечте и похвастался познаниями об армейском клубе:

«На моей странице в сети Facebook местом работы значится „Барселона“, так как это моя самая заветная мечта! Я сильно хочу туда перейти, поэтому решил хоть таким образом засветиться в „Барселоне“. И игра за такой топовый клуб, как ЦСКА, дает шанс, что на тебя обратят внимание в „Барселоне“. Не знаю, как сложится в будущем, но сперва я хотел бы поиграть за „армейцев“, а затем перейти к „сине-гранатовым“. Таков мой план.

До своего перехода сюда я следил за ЦСКА. У клуба большая история, команда много раз становилась чемпионом страны. Знаю, что „армейцы“ выиграли Лигу Европы в 2005 году. И это не говоря о множестве Кубков России. Я даже знал всех игроков поименно. Так что для меня ЦСКА – топ-клуб.

Кто главный соперник ЦСКА в чемпионате? Конечно, „Спартак“!»