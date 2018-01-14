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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 23 тур 1 X 2
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19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 4:3 Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити Фонбет 3.15 3.65 2.3
Германия. Бундеслига 2017/2018, 18 тур 1 X 2
20:00 Идет второй тайм, 45’ Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д 0:0 Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбург Фонбет 1.42 4.85 6.6
Испания. Примера 2017/2018, 19 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
Франция. Лига 1 2017/2018, 20 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛионЛион 1:1 Логотип футбольный клуб АнжеАнже Фонбет 1.4 4.75 7.4
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб НантНант -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ Фонбет 10.2 5.5 1.28
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Бистрович: «Кто главный соперник ЦСКА в чемпионате? Конечно, „Спартак“!»

сегодня, 14:14

Новичок ЦСКА Кристиян Бистрович рассказал о своей самой заветной мечте и похвастался познаниями об армейском клубе:

«На моей странице в сети Facebook местом работы значится „Барселона“, так как это моя самая заветная мечта! Я сильно хочу туда перейти, поэтому решил хоть таким образом засветиться в „Барселоне“. И игра за такой топовый клуб, как ЦСКА, дает шанс, что на тебя обратят внимание в „Барселоне“. Не знаю, как сложится в будущем, но сперва я хотел бы поиграть за „армейцев“, а затем перейти к „сине-гранатовым“. Таков мой план.

До своего перехода сюда я следил за ЦСКА. У клуба большая история, команда много раз становилась чемпионом страны. Знаю, что „армейцы“ выиграли Лигу Европы в 2005 году. И это не говоря о множестве Кубков России. Я даже знал всех игроков поименно. Так что для меня ЦСКА – топ-клуб.

Кто главный соперник ЦСКА в чемпионате? Конечно, „Спартак“!»

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Все комментарии
OLESOCC
OLESOCC
сегодня в 20:20
За третье место? Конечно Спам!.
proezd2
proezd2
сегодня в 19:32
шо за дб!?
112910415
112910415
сегодня в 19:31
Месси лично отслеживает успехи игроков ЦСКА, никому не доверяет!
Зовите нас ЧЕМПИОН
Зовите нас ЧЕМПИОН
сегодня в 19:04
А про любовь с пелёнок забыл сказать?
ivany4
ivany4
сегодня в 18:49
Эх парень, не играл ты еще при пустых трибунах ипподрома!))
Ерден
Ерден ответил kingoffam
сегодня в 18:47
kingoffam:
На чём основана конская мания величия? На купленных судейках и кокаине?Ваш "футбол" умер,скоро и вы за ним отправитесь.
ое-ей кто тут заголосил, никак красно-бузов, поклонник бромантановых
kingoffam
kingoffam
сегодня в 18:26
На чём основана конская мания величия? На купленных судейках и кокаине?Ваш "футбол" умер,скоро и вы за ним отправитесь.
VIPded
VIPded
сегодня в 18:20
Удачи Бистровичу с ЦСКА!!!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 17:59
Конь свинье не соперник. Не знает Крисиян старую русскую поговорку. Ничего, научится!))).
agidel2012
agidel2012
сегодня в 17:25
Топовый клуб ЦСКА - звучит как-то неубедительно. В РФ клуб последнее время выступает стабильно, а вот для Европы - клуб ниже среднего (а 2005 год приятная, но случайность, такое бывает, обыграть Спортинг в финале не такое уж и достижение)
Одно слово румын
Одно слово румын
сегодня в 17:09
Как всякая шваль-то негодуэ! На поле-то аргументов не нашлось, а теперь вот рвут фаерохранилища!
Absinthe6
Absinthe6
сегодня в 16:57
Главный соперник Цска в чемпионате не Спартак, а любой арбитр, который вдруг начинает судить честно)
ziborock
ziborock ответил AntiherQ1488
сегодня в 16:54
AntiherQ1488:
Адриано то причем?))
Видимо Jum13 что то знает)))
Сибирь за Спартак
Сибирь за Спартак
сегодня в 16:18
Бедный лавочник... Еще че то там в твитерах пишет, что-то еще мЯчтает о игре за цтка.


А так, пропал паря - ему прямая дорога арендами по фнл
Суеверный
Суеверный
сегодня в 16:17
Freddie Mercury & Montserrat Caballe -
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 16:17
А почему не друзья ЗЕНИТ. ПРИЧЁМ ТУТ СПАРТАК.
игорь алексеев
игорь алексеев
сегодня в 16:14
Для Спартака цска не соперник
DAD81
DAD81
сегодня в 16:12
Если так далеко смотрит вперёд, то в РФПЛ он сделал правильный выбор. Ведь единственный футболист, перешедший из российского клуба в Барселону, являлся именно игроком ЦСКА.
Фата лист
Фата лист ответил RDeanW
сегодня в 16:04
В таблице прекрасно видно, что ЦСКА до второго места ближе, чем до шестого.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 15:52
Сейчас любая команда для ЦСКА серьезный соперник.
Kerri
Kerri
сегодня в 15:49
Ну это он погорячился!
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 15:36
Окстись, Кристян Быстрый!
Играй с лехендами коней лет так до 40!)))
А Барсу по TV наблюдай.)
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Jum13
сегодня в 15:34
Jum13:
Ну спартачи доки по нетрадиционным - Адриано не даст сворать
Адриано то причем?))
Jum13
Jum13 ответил AntiherQ1488
сегодня в 15:28
AntiherQ1488:
А мы не в Европе играем, там гомики женятся. Вас тут дерут 3:0. Пффф.
Ну спартачи доки по нетрадиционным - Адриано не даст сворать
Don trambon
Don trambon
сегодня в 15:27
Забыл добавить: А ещё про спартак - Смотрите как шоколадки тают на солнце (с) спартачонок.
RDeanW
RDeanW
сегодня в 15:20
главный соперник цска - это уфа, ахмат и тульский арсенал. в таблицу смотреть надо
Faustello
Faustello
сегодня в 15:11
Володя Быстров взял балканскую фамилию и тонко троллит Спартак )))
altin
altin
сегодня в 14:55
Приехал за парнем красно-синий автобус, дали красно-синюю футболку, он то думал... а оказалось - ЦСКА)
AntiherQ1488
AntiherQ1488
сегодня в 14:54
А мы не в Европе играем, там гомики женятся. Вас тут дерут 3:0. Пффф.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 14:51
Так дерби ВСЕЯ РУСИ). Всегда за коней в этих дерби.😉
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