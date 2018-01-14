Талант «Беневенто» продолжит карьеру в Испании

Согласно отчетам из СМИ, полузащитник «Беневенто» Амато Чичиретти продолжит карьеру в «Хетафе».



Сообщается, что в понедельник будет озвучено официальное подтверждение арендного соглашения 24-летнего футболиста. Ранее к игроку проявлял интерес «Наполи», вполне вероятно, что по окончании нынешнего сезона и действующего контракта, игрок перейдет в неаполитанскую команду. Так как рассчитывать на хавбека «Ведьмы» больше не могут, было принято решение отдать футболиста в аренду, чтобы заработать лишние 200 тыс. евро.