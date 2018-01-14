Завтра «Краснодар» отправится на первый сбор, Смолов в общем списке

Пресс-служба «Краснодара» опубликовала список игроков, которые завтра отправятся на первый зимний сбор в ОАЭ.



«Утром 15 января „Краснодар“ отправится на первый сбор зимнего подготовительного периода в Объединённые Арабские Эмираты.

В столице страны Абу-Даби команда будет, как и год назад, тренироваться на поле стадиона местного филиала Нью-Йоркского университета. В составе „черно-зеленых“ на сборе будут работать 27 футболистов.

Вратари: Андрей Синицын, Станислав Крицюк, Денис Адамов;

Защитники: Александр Мартынович, Андреас Гранквист, Кристиан Рамирес, Алексей Грицаенко, Роман Шишкин, Ренат Янбаев, Стефан Страндберг, Сергей Петров, Евгений Нестеренко;

Полузащитники: Вандерсон Масиэл, Юрий Газинский, Илья Жигулёв, Виктор Классон, Павел Мамаев, Рикардо Лаборде, Жоаозиньо, Михайло Ристич, Маурисио Перейра, Торнике Окриашвили, Шарль Каборе, Александр Сергеев;

Нападающие: Фёдор Смолов, Андрей Иван, Дмитрий Воробьёв.

В рабочей программе „горожан“ в Абу-Даби запланированы два контрольных матча. 22 января „Краснодар“ сыграет с чемпионом Узбекистана ташкентским „Локомотивом“, 26 января, в заключительный день сбора, соперником нашей команды станет чемпион Казахстана клуб „Астана“ из одноименного города», - передает пресс-служба.