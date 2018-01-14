Ригони: «В России прохождение медосмотра занимает гораздо больше времени, чем в Аргентине»

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони поделился впечатлениями от прохождения медосмотра, заявил, что с нетерпением ждет вылета в ОАЭ на зимние сборы, а также рассказал о планах команды в Лиге Европы:

«Главное отличие медосмотра в России от той же Аргентины - время, которое занимают все процедуры. Его требуется гораздо дольше. Но такие вещи мы должны переносить абсолютно спокойно. Это тоже часть работы.

В Дубае, куда мы отправимся завтра, буду впервые. Эта страна мне вообще не очень знакома. Поэтому еду туда с большим воодушевлением. Думаю, сборы там пройдут отлично - потренируемся при хорошей погоде в замечательной атмосфере.

Что касается Лиги Европы, то цель „Зенита“ - выигрывать в каждом матче. Сейчас наступает время плей-офф, и шуткам здесь уже не место. Что касается соперника („сине-бело-голубые“ сыграют с „Селтиком“), то лучше думать о себе, а не о нем. Конечно, важно, кто напротив тебя, но в первую очередь необходимо заботиться о том, чтобы от нас исходило желание победить и концентрация. Будем стараться пройти как можно дальше».

Большие задачи «Зенита» на 2018 год