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19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 4:3 Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити Фонбет 3.15 3.65 2.3
Германия. Бундеслига 2017/2018, 18 тур 1 X 2
20:00 Идет второй тайм, 45’ Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д 0:0 Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбург Фонбет 1.42 4.85 6.6
Испания. Примера 2017/2018, 19 тур 1 X 2
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Франция. Лига 1 2017/2018, 20 тур 1 X 2
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Ригони: «В России прохождение медосмотра занимает гораздо больше времени, чем в Аргентине»

сегодня, 15:45

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони поделился впечатлениями от прохождения медосмотра, заявил, что с нетерпением ждет вылета в ОАЭ на зимние сборы, а также рассказал о планах команды в Лиге Европы:

«Главное отличие медосмотра в России от той же Аргентины - время, которое занимают все процедуры. Его требуется гораздо дольше. Но такие вещи мы должны переносить абсолютно спокойно. Это тоже часть работы.

В Дубае, куда мы отправимся завтра, буду впервые. Эта страна мне вообще не очень знакома. Поэтому еду туда с большим воодушевлением. Думаю, сборы там пройдут отлично - потренируемся при хорошей погоде в замечательной атмосфере. 

Что касается Лиги Европы, то цель „Зенита“ - выигрывать в каждом матче. Сейчас наступает время плей-офф, и шуткам здесь уже не место. Что касается соперника („сине-бело-голубые“ сыграют с „Селтиком“), то лучше думать о себе, а не о нем. Конечно, важно, кто напротив тебя, но в первую очередь необходимо заботиться о том, чтобы от нас исходило желание победить и концентрация. Будем стараться пройти как можно дальше».

Большие задачи «Зенита» на 2018 год

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Все комментарии
leopit
leopit
сегодня в 19:54
Ты ещё в мущинской команде,а вот в Спартаке......
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 17:35
У Зенита две цели: выиграть Лигу Европы и чемпионат.
У Спартака их то же две: Выиграть Кубок Соли и удержаться на 5 месте!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Igo0rek
сегодня в 17:30
Igo0rek:
Ты выставляешь Зенит, как некий апогей добра, а Спартак это сущее зло)) Однако самые позорные вещи в российском футболе, делает Зенит. Как там говорится? Есть зло и есть добро! Но зло, которое лишь кажется добром, страшнее зла любого во сто крат))
Никогда не утверждал что Спартак сущее зло.....))) не придумывай....
Faustello
Faustello
сегодня в 17:30
Сводите его разок в районную поликлинику, долго у него медосмотр проходит ))) Заодно в очереди и язык выучит )))
ARMENIAN
ARMENIAN ответил Igo0rek
сегодня в 17:30
Igo0rek:
Ты выставляешь Зенит, как некий апогей добра, а Спартак это сущее зло)) Однако самые позорные вещи в российском футболе, делает Зенит. Как там говорится? Есть зло и есть добро! Но зло, которое лишь кажется добром, страшнее зла любого во сто крат))
не пытайтесь возвысить свой любимый клуб путём унижения соперника. Нет никакого добра и зла, скажу вам неприятную для вас вещь, но вы и ваши команды ровным счётом не отличаетесь ничем, любите одинаково, ненавидите одинаково, но вместо того чтобы выделять то что вас разделяет, вы могли бы говорить о вещах которые вас объединяют: Вы все любите футбол и Россию! Так что добра вам и света!
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 17:24
В Зените проходят медкомиссию. В Спартаке няшки, обнимашки, целовашки. Тьфу!
Igo0rek
Igo0rek ответил Jeck Denielse
сегодня в 17:00
Jeck Denielse:
Не может одна стадия заболевания усугубляться не проходя все этапы.....))) Чем сильней ты будешь ненавидеть Зенит тем больше тебе будет нравиться Спартак...)) Удачи !!!
Ты выставляешь Зенит, как некий апогей добра, а Спартак это сущее зло))
Однако самые позорные вещи в российском футболе, делает Зенит.

Как там говорится? Есть зло и есть добро! Но зло, которое лишь кажется добром, страшнее зла любого во сто крат))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Igo0rek
сегодня в 16:44
Igo0rek:
Да мне все равно, что там в Спартаке проходит. Я к Спартаку ровно отношусь. А вот Зенит ненавижу!
Не может одна стадия заболевания усугубляться не проходя все этапы.....)))

Чем сильней ты будешь ненавидеть Зенит тем больше тебе будет нравиться Спартак...))

Удачи !!!
Igo0rek
Igo0rek ответил parallels
сегодня в 16:37
parallels:
это в спартаке кастинг проходит в бане.
Да мне все равно, что там в Спартаке проходит. Я к Спартаку ровно отношусь. А вот Зенит ненавижу!
Sully
Sully ответил parallels
сегодня в 16:36
parallels:
это в спартаке кастинг проходит в бане.
в бане Глушаков сделал из Джано Педрошу))
parallels
parallels ответил Igo0rek
сегодня в 16:17
Igo0rek:
Ты же в Зенит перешел... Пока продезинфицируют, отмоют.
это в спартаке кастинг проходит в бане.
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 16:09
Ты же в Зенит перешел... Пока продезинфицируют, отмоют.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответил ARMENIAN
сегодня в 16:08
ARMENIAN:
желаю удачи
Спасибо!
И московскому Арарату желаю подписАть Погребняка и Дзюбу!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответил ARMENIAN
сегодня в 16:05
ARMENIAN:
желаю удачи
Зенит - чемпион всего!
ARMENIAN
ARMENIAN ответил susanin ultrazenith
сегодня в 16:00
susanin ultrazenith:
Ну, посмотрим!
желаю удачи
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответил ARMENIAN
сегодня в 15:54
ARMENIAN:
я думаю, ни того ни другого не будет...
Ну, посмотрим!
ARMENIAN
ARMENIAN ответил susanin ultrazenith
сегодня в 15:54
susanin ultrazenith:
Желаю выиграть ЧР и ЛЕ в этом году!
я думаю, ни того ни другого не будет...
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 15:46
Желаю выиграть ЧР и ЛЕ в этом году!
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