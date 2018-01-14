Игли Таре: «Продление контракта с де Вреем может произойти хоть завтра»

Спортивный директор «Лацио» Игли Таре заявил, что защитник команды Стефан де Врей должен согласиться остаться в команде, несмотря на множество предложений от топ-клубов.



«Мы находимся на правильном пути и должны прийти к общему решению вместе.



Надеюсь, что Стефан продолжит карьеру в „Лацио“. Он тоже этого хочет, так как очень любит этот клуб и город. Очевидно, что у него много предложений от топ-клубов, но в конце концов он должен остаться.



Продление контракта может произойти хоть завтра. Здесь вопрос не о времени, а о том, что будет прописано в контракте».