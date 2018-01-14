Игли Таре: «Продление контракта с де Вреем может произойти хоть завтра»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Австралия. А-Лига
  • Греция. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Португалия. Примейра
  • Товарищеские матчи. Сборные
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 23 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмут 2:1 Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал Фонбет 3.8 3.7 1.9
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 4:3 Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити Фонбет 3.15 3.65 2.3
Германия. Бундеслига 2017/2018, 18 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д 0:0 Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбург Фонбет 1.42 4.85 6.6
Испания. Примера 2017/2018, 19 тур 1 X 2
22:45 Идет первый тайм, 19’ Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад 1:0 Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
Франция. Лига 1 2017/2018, 20 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛионЛион 1:1 Логотип футбольный клуб АнжеАнже Фонбет 1.4 4.75 7.4
23:00 4’ Логотип футбольный клуб НантНант 0:0 Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ Фонбет 9.9 5.6 1.28
  • Главные новости
  • Все новости
22:01
«Арсенал» нашел замену Санчесу. Вскоре клуб объявит о трансфере19
21:51
Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Вольфсбургом»4
21:07
Рауш может продолжить карьеру в московском «Динамо»18
20:53
«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» на «Энфилде»219
18:21
«Арсенал» позволил «Борнмуту» отдалиться от зоны вылета77
22:59
Ришарлисон близок к переходу в «Арсенал»1
22:57
Канчельскис: «Понимал на 100%, что „Ливерпуль“ обыграет „Ман Сити“»0
22:54
«Наполи» договорился по трансферам Верди и Деулофеу0
22:45
Сане: «В конце сезона никто не вспомнит это поражение»0
22:40
Товарищеский матч «Рубина» 15 января не состоится2
22:33
Гвардиола: «Мы обязаны извлечь урок из поражения „Ливерпулю“»1
22:16
Жамалетдинов на сборе ЦСКА травмировал голеностопный сустав7
21:47
«Реал Сосьедад» - «Барселона»: стартовые составы7
21:39
Клопп: «Не волновался, что можем пропустить четвертый мяч»11
21:33
Салах: «„Ливерпуль“ победил заслуженно»3
21:31
Клопп стал самым неудобным соперником для Гвардиолы3
21:27
Окслейд-Чемберлен: «Было бы безумием потерять очки в таком матче»6
21:19
Гвардиола: «Поздравляю „Ливерпуль“ с победой»10
21:09
Линекер - о матче «Ливерпуль» - «Манчестер Сити»: «Кому нужен Коутиньо?»14
20:55
«Лион» сыграл вничью с «Анже» и упустил шанс перегнать «Монако»1
20:41
Хавбек ПСЖ Кальегари, которым интересовался «Зенит», не может найти себе новый клуб5
20:32
В сети появились фотографии формы «Барселоны» на сезон-2018/1910
20:30
Лисандро Лопес прибыл в Милан для перехода в «Интер»14
20:16
Тиам: «Меня не взяли на сбор „Динамо“. Придется искать новый клуб»7
20:02
Венгер: «Будущее Санчеса решится в течение ближайших 48 часов»7

Игли Таре: «Продление контракта с де Вреем может произойти хоть завтра»

сегодня, 16:58

Спортивный директор «Лацио» Игли Таре заявил, что защитник команды Стефан де Врей должен согласиться остаться в команде, несмотря на множество предложений от топ-клубов.

«Мы находимся на правильном пути и должны прийти к общему решению вместе.

Надеюсь, что Стефан продолжит карьеру в „Лацио“. Он тоже этого хочет, так как очень любит этот клуб и город. Очевидно, что у него много предложений от топ-клубов, но в конце концов он должен остаться.

Продление контракта может произойти хоть завтра. Здесь вопрос не о времени, а о том, что будет прописано в контракте».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Сане: «В конце сезона никто не вспомнит это поражение»
Сегодня, 22:45 0
Гвардиола: «Мы обязаны извлечь урок из поражения „Ливерпулю“»
Сегодня, 22:33 1
Клопп: «Не волновался, что можем пропустить четвертый мяч»
Сегодня, 21:39 11
Салах: «„Ливерпуль“ победил заслуженно»
Сегодня, 21:33 3
Окслейд-Чемберлен: «Было бы безумием потерять очки в таком матче»
Сегодня, 21:27 6
Гвардиола: «Поздравляю „Ливерпуль“ с победой»
Сегодня, 21:19 10
Обсудить
Все комментарии
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev
сегодня в 18:05
Если мы на что-то претендуем, Де Врея отпускать нельзя.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100