Румменигге: «Горецка примет решение в ближайшие дни»

Полузащитник «Шальке» Леон Горицка раздумывает над предложением «Баварии» и должен принять решение о своем будущем. Председатель правления мюнхенского клуба Карл-Хайнц Румменигге уверен, что это произойдет достаточно скоро:

«Нас могли бы считать спятившими, если бы мы не раздумывали над подписанием футболиста сборной Германии, у которого истекает срок контракта.

Теперь игрок должен решать сам. Будет здорово, если в итоге он выберет „Баварию“. Его хотели видеть в своих рядах топ-клубы вроде „Реала“, „Барселоны“, „Манчестер Юнайтед“ и „Ювентуса“, так что вполне естественно, что им также интересуется топ-клуб из Германии.

Решение будет принято в ближайшие дни».