Эллардайс: «„Эвертону“ нужно стать более скучной командой»

Главный тренер ливерпульского «Эвертона» Сэм Эллардайс считает, что его команде необходимо играть в более скучный футбол.

Напомним, что недавно «Эвертон» крупно уступил «Тоттенхэму» в рамках 23-го тура чемпионата Англии.

«Нам нужно стать более скучной командой. Не всегда атакующий футбол может приносить результат, поэтому в некоторых играх необходимо больше внимания уделять обороне», - сказал Эллардайс.