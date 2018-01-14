Эллардайс: «„Эвертону“ нужно стать более скучной командой»

Главный тренер ливерпульского «Эвертона» Сэм Эллардайс считает, что его команде необходимо играть в более скучный футбол.
Напомним, что недавно «Эвертон» крупно уступил «Тоттенхэму» в рамках 23-го тура чемпионата Англии.
«Нам нужно стать более скучной командой. Не всегда атакующий футбол может приносить результат, поэтому в некоторых играх необходимо больше внимания уделять обороне», - сказал Эллардайс.
О какой атаке вообще речь ведёт Биг Сэм? Автобус - всё, что умеет Эвертон.
О какой атаке вообще речь ведёт Биг Сэм? Автобус - всё, что умеет Эвертон.