Де Бур: «Заха отлично смотрелся бы в „Ливерпуле“»

Известный голландский тренер Франк де Бур, уволенный в сентябре из «Кристал Пэлас», считает, что полузащитник «орлов» Вилфрид Заха смог бы себя проявить в «Ливерпуле»:

«Мне крайне не повезло, когда он получил травму в первом же туре. В последующих шести матчах мне очень его не хватало. Этот игрок оказывает значительное влияние на игру „Кристал Пэлас“, потому что умеет создавать моменты из ничего.

Вилфрид способен играть в гораздо более крупном клубе, чем „Кристал Пэлас“. Я в этом на 100 % уверен.

Пошел бы ему на пользу трансфер в январе? Не прямо сейчас, нет. Ему сейчас необходимо играть в каждой встрече, каждую неделю. Именно это важно. Он бы отлично смотрелся в „Ливерпуле“. Вилфрид меня действительно интересует, так как, на мой взгляд, он обладает огромным потенциалом».

В конце 2017 года Заха заявил, что намерен остаться в «Кристал Пэлас».