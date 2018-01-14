Шей Гивен: «Не думаю, что у „Манчестер Юнайтед“ есть шанс подписать Санчеса»

Бывший голкипер «Манчестер Сити» Шей Гивен прокомментировал слухи о возможном уходе нападающего Алексиса Санчеса из лондонского «Арсенала».

По слухам, на Санчеса претендует «Манчестер Сити», а сегодня, 14 января, появилась информация, что в услугах чилийца также заинтересован «Манчестер Юнайтед».

«Сегодняшняя новость о том, что „Манчестер Юнайтед“ готов побороться за Санчеса для меня ничего не значит. Думаю, что Алексис между „Манчестер Сити“ и „Манчестер Юнайтед“ сделает выбор в пользу первых. Я не верю, что Санчес может оказаться в МЮ», - сказал Гивен.