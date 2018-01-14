Капелло: «„Локомотив“ удивил, но сезон большой»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал лидерство московского «Локомотива» в чемпионате России.

«Лидерство „Локомотива“ меня удивило, потому что „Спартак“ и „Зенит“ были главными фаворитами на старте сезона. Но сезон большой, и его вторая часть будет очень интересной. „Локомотиву“ сейчас важно держать руку на пульсе и сохранять уверенность, чтобы быть первым. Это очень важно - быть уверенным. Но это нелегко. Иногда ты забираешься наверх и теряешь баланс. И это становится проблемой. Проблемой для тренера», - сказал Капелло.

Ранее Капелло назвал главного фаворита в борьбе за Скудетто.