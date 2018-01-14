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Испания. Примера 2017/2018, 19 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
Франция. Лига 1 2017/2018, 20 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛионЛион 1:1 Логотип футбольный клуб АнжеАнже Фонбет 1.4 4.75 7.4
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Раш: «Не удивлюсь, если „Ливерпулю“ предложат за Салаха 225 млн евро»

сегодня, 19:52

Бывший нападающий «Ливерпуля» Иан Раш в восторге от выступлений египетского футболиста мерсисайдцев Мохамеда Салаха:

«Уже говорят о том, что им интересуется „Реал“, но можно ли их судить за это? Учитывая состояние современного рынка, не удивлюсь, если „Ливерпулю“ однажды предложат за него 225 млн евро.

Надеюсь, что он счастлив быть здесь. В конце концов, Мохамед присоединился к „Ливерпулю“ только прошлым летом.

Должен настать правильный момент и правильное время, чтобы продать игрока за правильные деньги, но в случае „Ливерпуля“ пока слишком рано. Если команда думает о победе в Премьер-Лиге в ближайшем будущем, этого можно достичь только с игроками вроде Салаха. Нельзя быть клубом, который постоянно продает.

Сегодня я бы поставил Салаха выше Лионеля Месси и Криштиану Роналду».

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VIPded
VIPded
сегодня в 20:39
Салах хорош. Но рановато ещё за него столько давать...
112910415
112910415
сегодня в 20:32
за такого Салаха, как сегодня против МС - не жалко!
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 19:57
Салах красава, многому в Италии научился.
Ben Saada
Ben Saada
сегодня в 19:57
походу этот Раш обкурился - Сегодня я бы поставил Салаха выше Лионеля Месси и Криштиану Роналду»
во чувак дает
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