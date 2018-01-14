Тиам: «Меня не взяли на сбор „Динамо“. Придется искать новый клуб»

Полузащитник московского «Динамо» Хали Тиам сообщил, что в клубе на него больше не рассчитывают:

«Меня не взяли на сбор „Динамо“ в Турции. Я общался с главным тренером. Он сообщил, что я не подхожу под новый стиль игры команды.

У меня нет будущего в „Динамо“. Теперь мне придется искать новый клуб…

Есть ли уже предложения? Мы в процессе переговоров. Пока ничего конкретного. Есть и иностранные, и российские клубы. Высших дивизионов. Больше ничего не могу сказать.

Когда я приехал сюда, то собирался закрепиться в составе „бело-голубых“. У меня были предложения и из других клубов, но я выбрал Россию. Ведь „Динамо“ – это серьезная и известная команда. И у вашего чемпионата очень высокий уровень. Но я все равно не понимаю решения тренера.

Если бы он дал мне шанс проявить себя на сборах, а потом выразил неудовольствие – это одно дело. Тогда я бы понял и принял его решение. Но тут такая ситуация, будто перед важным экзаменом меня не пустили в класс!

Хочу остаться в России. Причем в клубе, которому я подхожу по стилю. Посмотрим, что получится. Понимаете, в „Динамо“ я приехал в конце августа и пропустил всю предсезонку. Сразу попал на сложные матчи чемпионата. Я не мог полностью проявить себя – просто не было времени. Всего четыре матча в основе! И ни одного действительно плохого! С ЦСКА я вообще хорошо сыграл!»