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Гвардиола: «Поздравляю „Ливерпуль“ с победой»

вчера, 21:19
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль4 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение от «Ливерпуля» в матче 23-го тура чемпионата Англии.

«Поздравляю „Ливерпуль“ с победой. При счете 1:1 мы контролировали ход встречи, но, упустив свои шансы, пропустили несколько мячей подряд. В итоге счет стал 1:4, после такого сложно было прийти в себя.

Реальность такова, что сегодня мы проиграли и у нас есть неделя, чтобы восстановиться и как следует подготовиться к матчу с „Ньюкаслом“», - сказал Гвардиола.

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Все комментарии
ДобряK
ДобряK ответил Zidane.5
вчера в 21:50
Zidane.5:
Гвардилола чуть не заплакал.
), Манчестер Сити --------первое место - 62
Манчестер Юнайтед---второе место - 47
Ливерпуль-----------------третье место -47
На первом месте, с такой разницей между первым и вторым) остаётся только плакать).
Квадратный Мяч
Квадратный Мяч
вчера в 21:38
У Сити дальше прогулка из шести матчей. Будет время восстановиться. Потом подряд Арсенал и Челси.
Zidane.5
Zidane.5
вчера в 21:32
Гвардилола чуть не заплакал.
Великий Князь
Великий Князь
вчера в 21:30
Привыкай, пеп, или проси ещё нефтедоллары. Аха-ха)
Антибиотик111
Антибиотик111
вчера в 21:29
С почином,Пеп!)))
Klopp_OUT
Klopp_OUT ответил личный номер 005
вчера в 21:27
личный номер 005:
Ава у тебя хорошая. Хотя по первому тайму я в адрес Салаха пару слов на бан высказал)
Он пока не вернул норм кондиции,только восстановился после травмы,но все равно забил)
личный номер 005
личный номер 005 ответил Klopp_OUT
вчера в 21:25
Klopp_OUT:
По-мужски!
Ава у тебя хорошая. Хотя по первому тайму я в адрес Салаха пару слов на бан высказал)
Klopp_OUT
Klopp_OUT
вчера в 21:24
По-мужски!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:24
то ли кубок карабаха дал о себе знать, после него никто не выиграл (арсенал,челси,бристоль), но в любом случае, ливер выиграл по делу! молодцы! классный матч получился)
milan-f
milan-f
вчера в 21:24
шишанутый

12.01.2018, 02:55
Гредет первое пораженее Сити. Удачи Ливеру! 5-1

Не буду высказывать такого рода ересь, но чет мне кажется, есть такое чувство, что Ливер нанесет первое поражение Сити, ну или же результативная ничейка.

Чуйку не проведешь хехе
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