Гвардиола: «Поздравляю „Ливерпуль“ с победой»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение от «Ливерпуля» в матче 23-го тура чемпионата Англии.
«Поздравляю „Ливерпуль“ с победой. При счете 1:1 мы контролировали ход встречи, но, упустив свои шансы, пропустили несколько мячей подряд. В итоге счет стал 1:4, после такого сложно было прийти в себя.
Реальность такова, что сегодня мы проиграли и у нас есть неделя, чтобы восстановиться и как следует подготовиться к матчу с „Ньюкаслом“», - сказал Гвардиола.
Манчестер Юнайтед---второе место - 47
Ливерпуль-----------------третье место -47
На первом месте, с такой разницей между первым и вторым) остаётся только плакать).
Манчестер Юнайтед---второе место - 47
Ливерпуль-----------------третье место -47
На первом месте, с такой разницей между первым и вторым) остаётся только плакать).
12.01.2018, 02:55
Гредет первое пораженее Сити. Удачи Ливеру! 5-1
Не буду высказывать такого рода ересь, но чет мне кажется, есть такое чувство, что Ливер нанесет первое поражение Сити, ну или же результативная ничейка.
Чуйку не проведешь хехе
12.01.2018, 02:55
Гредет первое пораженее Сити. Удачи Ливеру! 5-1
Не буду высказывать такого рода ересь, но чет мне кажется, есть такое чувство, что Ливер нанесет первое поражение Сити, ну или же результативная ничейка.
Чуйку не проведешь хехе