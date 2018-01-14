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Клопп: «Не волновался, что можем пропустить четвертый мяч»

вчера, 21:39
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль4 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Манчестер Сити» в матче 23-го тура чемпионата Англии.

«Возможно, через 20 лет мы будем вспоминать эту игру как вошедшую в историю, поскольку я не думаю, что „Манчестер Сити“ кому-либо уступит еще в текущем сезоне в чемпионате Англии.

Прекрасный матч в исполнении обеих команд. Я не волновался в концовке, не думал, что мы можем пропустить четвертый мяч. Я знаю своих игроков, я уверен в них», - сказал Клопп.

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Все комментарии
Антибиотик111
Антибиотик111
вчера в 22:36
Ой лукавишь,дружок)
dzvinka
dzvinka
вчера в 22:11
тут то он говорит одно, но мы видели, что с бровки он хотел перегрызть кому-нить глотку после 3-го пропущеного))) - и это правильно.
KZ KZ FOOTBАL
KZ KZ FOOTBАL
вчера в 21:57
Ливерпуль чудесная и удивительная команда, которая легко может забить любой команде 3-4мяча при этом легко может пропустить от любой команды 3-4гола.
Kerri
Kerri
вчера в 21:57
Ну конечно.....
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 21:52
Подсунуть Барсе игрока за 150 лямов и вынести Сити... Хм.. что не так?)
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий
вчера в 21:48
это слова поддержки для игроков как видимо -ведь Юра не может сказать прямо что существует контракт тайный между ЛФК и заводом по производству валидола , корвалола и барбовала
что касается игры без коута - то как мной лично и предполагалось ОТРЯД НЕ ЗАМЕТИЛ ПОТЕРИ БОЙЦА посмотрим конечно же как будет дальше ведь только время разсудит
drug01
drug01
вчера в 21:47
Железное спокойствие КЛОППА ???? Или так играть нельзя!!!!!
Forever Atletico de Madrid
Forever Atletico de Madrid
вчера в 21:45
Лукавит!
Квадратный Мяч
Квадратный Мяч
вчера в 21:44
Врёт.
личный номер 005
личный номер 005
вчера в 21:43
- Я уже был пьяный, - добавил Юрген.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:41
ахах, ну не надо....
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