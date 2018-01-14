Клопп: «Не волновался, что можем пропустить четвертый мяч»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Манчестер Сити» в матче 23-го тура чемпионата Англии.

«Возможно, через 20 лет мы будем вспоминать эту игру как вошедшую в историю, поскольку я не думаю, что „Манчестер Сити“ кому-либо уступит еще в текущем сезоне в чемпионате Англии.

Прекрасный матч в исполнении обеих команд. Я не волновался в концовке, не думал, что мы можем пропустить четвертый мяч. Я знаю своих игроков, я уверен в них», - сказал Клопп.