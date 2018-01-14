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Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Вольфсбургом»

вчера, 21:51
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)0 : 0Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбургМатч завершен

Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Вольфсбургом» в матче 18-го тура чемпионата Германии. Напомним, что участие в матче не принимал форвард «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг, которого руководство клуба отстранило от команды по дисциплинарным причинам.

Дортмунд, стадион «Сигнал Идуна Парк»

«Боруссия» - «Вольфсбург» 0:0

«Боруссия»: Бюрки, Тольян, Топрак, Папастатопулос, Пищек, Гетце (Дахуд 56), Вайгль, Кагава, Санчо, Исак (Шюррле 68), Ярмоленко (Шахин 78).
Главный тренер: Петер Штегер.

«Вольфсбург»: Кастелс, Виллиам, Удуохай, Тиссеран, Верхаг, Арнольд, Гилавоги, Малли, Дидави (Штеффен 64), Брекало, Ориги.
Главный тренер: Мартин Шмидт.

Предупреждения: Дахуд 87, Гилавоги 87.

Судья: Тобиас Штилер.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

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Все комментарии
Ver
Ver ответил Василий 50
сегодня в 06:07
Василий 50:
Полный абзац... Надо избавляться от Обамеянга.
ну так ведь...вот - избавились...
Василий 50
Василий 50
сегодня в 04:57
Полный абзац...
Надо избавляться от Обамеянга.
AdamsonM
AdamsonM
сегодня в 02:08
Обидно за Боруссию
Хорошая команда была
ermak6448
ermak6448
вчера в 22:20
Это говорит, что слабых команд в бундест лиге
старина
старина
вчера в 22:10
В принципе ниже ЗЕНИТ ГОЛ все разложил по полочкам.Добавлять ничего не буду,иначе забанят
Zen-Aku
Zen-Aku
вчера в 21:57
Без Обамеянга х... Борусси()
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
вчера в 21:56
Да уж, Ярмоленко - бревно редкостное, всё сильнее ощущения, что его голы и передачи в начале карьеры за Дортмунд - простое везение. Но и кроме него выделить особо некого, хоть и были моменты. Санчо неплох, но пока суетится слишком много, напоминает раннего Дембеле, от Шюррле жду большего. Кончено, очень не хватает травмированных, а Обамеянг в очередной раз своим раздолбайством команду подводит. Логично, раздолбай на поле - раздолбай и по жизни.
Но, в принципе, всё намного лучше, чем при Боше, по крайней мере, не чувствуется такой безнадёги.
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