Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Вольфсбургом» в матче 18-го тура чемпионата Германии. Напомним, что участие в матче не принимал форвард «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг, которого руководство клуба отстранило от команды по дисциплинарным причинам.
Дортмунд, стадион «Сигнал Идуна Парк»
«Боруссия» - «Вольфсбург» 0:0
«Боруссия»: Бюрки, Тольян, Топрак, Папастатопулос, Пищек, Гетце (Дахуд 56), Вайгль, Кагава, Санчо, Исак (Шюррле 68), Ярмоленко (Шахин 78).
Главный тренер: Петер Штегер.
«Вольфсбург»: Кастелс, Виллиам, Удуохай, Тиссеран, Верхаг, Арнольд, Гилавоги, Малли, Дидави (Штеффен 64), Брекало, Ориги.
Главный тренер: Мартин Шмидт.
Предупреждения: Дахуд 87, Гилавоги 87.
Судья: Тобиас Штилер.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
Надо избавляться от Обамеянга.
Надо избавляться от Обамеянга.
Хорошая команда была
Хорошая команда была
Но, в принципе, всё намного лучше, чем при Боше, по крайней мере, не чувствуется такой безнадёги.
Но, в принципе, всё намного лучше, чем при Боше, по крайней мере, не чувствуется такой безнадёги.