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Гвардиола: «Мы обязаны извлечь урок из поражения „Ливерпулю“»

вчера, 22:33
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль4 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не слишком огорчается первой неудаче в нынешнем розыгрыше АПЛ. Тренер обещает, что команда извлечет урок из поражения «Ливерпулю»:

«На „Энфилде“ играть тяжело. „Ливерпуль“ играет в агрессивный, атакующий футбол при поддержке родных трибун, и хотя мы неплохо справлялись с контратаками, после второго гола оправиться не смогли.

Мы обязаны извлечь урок. Сезон в Премьер-Лиге длится долго, и надо думать только о следующей игре. Необходимо сохранять концентрацию, и, конечно, мы отстоим свои позиции».

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Все комментарии
Gannibal45
Gannibal45
сегодня в 03:18
нужное поражение для повышения концентрации и мотивации, думаю в следующей игре Сити кого то уничтожит
dzvinka
dzvinka
сегодня в 00:39
думаю, что это поражение как раз поможет сити в пути к чемпионству, как ни странно, они опять мобилизируются... это как своевременная пощечина, которая не дает расслабиться и зазнаться, ибо ведь некое затухание ощущалось.
drug01
drug01
вчера в 22:48
Они лидеры зачем грустить!
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