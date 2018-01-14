Гвардиола: «Мы обязаны извлечь урок из поражения „Ливерпулю“»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не слишком огорчается первой неудаче в нынешнем розыгрыше АПЛ. Тренер обещает, что команда извлечет урок из поражения «Ливерпулю»:

«На „Энфилде“ играть тяжело. „Ливерпуль“ играет в агрессивный, атакующий футбол при поддержке родных трибун, и хотя мы неплохо справлялись с контратаками, после второго гола оправиться не смогли.

Мы обязаны извлечь урок. Сезон в Премьер-Лиге длится долго, и надо думать только о следующей игре. Необходимо сохранять концентрацию, и, конечно, мы отстоим свои позиции».