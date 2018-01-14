Канчельскис: «Понимал на 100%, что „Ливерпуль“ обыграет „Ман Сити“»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Манчестер Сити» в 23-м туре чемпионата Англии:

«Как говорил Валерий Васильевич Лобановский: „Железо тоже когда-то ржавеет“. Это футбол, такие поражения случаются, рано или поздно „Сити“ должен был проиграть.

Меня умиляют некоторые журналисты, которые любят приводить в пример статистику: беспроигрышная серия и все в таком духе. Года 3-4 назад у „Арсенала“ было нечто подобное, когда команда не знала поражений 50 матчей. И что в итоге? Ни в еврокубках ничего не добилась, ни в Премьер-Лиге, и кому после этого нужна череда побед из большого количества сыгранных матчей? Главное – результат. „Ман Сити“ уверенно лидирует в чемпионате, и должно произойти нечто невероятное, чтобы исчез такой очковый отрыв. Мало того, они не остановятся на одной АПЛ. Думаю, что они всерьез нацелены выиграть Лигу чемпионов и являются одними из фаворитов этого турнира.

Проблема в психологии. „Ливерпуль“ был более мотивирован на эту встречу. Наверняка, хотел поквитаться за поражение 0:5 в первом круге. Еще один фактор – отсутствие страха. Многие команды Премьер-Лиги откровенно боятся „Манчестер Сити“, поэтому и проигрывают, а „Ливерпуль“ показал, что с ними можно играть. Я не просто так это говорю. Недавно был в Англии, там все дружно поют дифирамбы этому клубу. Я не сомневаюсь, что они выиграют чемпионат, но главным экзаменом для них будет Лига чемпионов.

Я не скрываю, что мои симпатии в матче против „Ливерпуля“ были на стороне „Сити“, потому что мерсисайдцы были злейшими врагами „Юнайтед“. Собственно, когда я переехал в „Эвертон“, мое соперничество против „Ливерпуля“ не потеряло принципиальности.

А так я болею за один клуб из Манчестера, и всем известна эта команда. Но в конкретной встрече я симпатизировал „Сити“, хотя понимал на 100%, что „Ливерпуль“ их обыграет».