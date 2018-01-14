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Канчельскис: «Понимал на 100%, что „Ливерпуль“ обыграет „Ман Сити“»

вчера, 22:57
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль4 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Манчестер Сити» в 23-м туре чемпионата Англии:

«Как говорил Валерий Васильевич Лобановский: „Железо тоже когда-то ржавеет“. Это футбол, такие поражения случаются, рано или поздно „Сити“ должен был проиграть.

Меня умиляют некоторые журналисты, которые любят приводить в пример статистику: беспроигрышная серия и все в таком духе. Года 3-4 назад у „Арсенала“ было нечто подобное, когда команда не знала поражений 50 матчей. И что в итоге? Ни в еврокубках ничего не добилась, ни в Премьер-Лиге, и кому после этого нужна череда побед из большого количества сыгранных матчей? Главное – результат. „Ман Сити“ уверенно лидирует в чемпионате, и должно произойти нечто невероятное, чтобы исчез такой очковый отрыв. Мало того, они не остановятся на одной АПЛ. Думаю, что они всерьез нацелены выиграть Лигу чемпионов и являются одними из фаворитов этого турнира.

Проблема в психологии. „Ливерпуль“ был более мотивирован на эту встречу. Наверняка, хотел поквитаться за поражение 0:5 в первом круге. Еще один фактор – отсутствие страха. Многие команды Премьер-Лиги откровенно боятся „Манчестер Сити“, поэтому и проигрывают, а „Ливерпуль“ показал, что с ними можно играть. Я не просто так это говорю. Недавно был в Англии, там все дружно поют дифирамбы этому клубу. Я не сомневаюсь, что они выиграют чемпионат, но главным экзаменом для них будет Лига чемпионов.

Я не скрываю, что мои симпатии в матче против „Ливерпуля“ были на стороне „Сити“, потому что мерсисайдцы были злейшими врагами „Юнайтед“. Собственно, когда я переехал в „Эвертон“, мое соперничество против „Ливерпуля“ не потеряло принципиальности.

А так я болею за один клуб из Манчестера, и всем известна эта команда. Но в конкретной встрече я симпатизировал „Сити“, хотя понимал на 100%, что „Ливерпуль“ их обыграет».

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:24
Он знал, знал!
Foxes
Foxes
сегодня в 06:18
Прям Настрадамус.
112910415
112910415
сегодня в 05:48
огромные деньги поднимает на ставках, не иначе! )
bavduk
bavduk ответил Y.N.W.A.
сегодня в 04:01
Y.N.W.A.:
3-4 года назад у Арсенала была беспроигрышная серия в 50 матчей???
Тоже офигел)...на всякий случай посмотрел какой сейчас год)
Gannibal45
Gannibal45
сегодня в 03:11
сказал бы тогда до матча раз так уверен, Канчельскис любит почесать языком когда необязательно
weinmar
weinmar
сегодня в 02:29
Как я тебя понимаю, Андрей, ведь перед матчем Бразилия-Германия я тоже был на все сто уверен, что получится 1:7
sergey08
sergey08
сегодня в 01:05
старый никому не нужный балабол. дунул в лужу , чтоб про него не забыли.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
сегодня в 00:47
3-4 года назад у Арсенала была беспроигрышная серия в 50 матчей???
dzvinka
dzvinka ответил заDOOMчивый
сегодня в 00:43
заDOOMчивый:
да если бы до Игры сказал,что Ливерпуль победит и ещё сделал бы ставку на десятки тысяч стерлингов - то другое дело,а так после матча потрепаться любой из нас сможет.
согласен, мне вот только хватило духу(ума) впилить на "Ливерпуль забьет" и этим ограничился.
dzvinka
dzvinka
сегодня в 00:42
а сити значит любезнийшие друзья чтоли?)) тоже мне манк.
Klasse
Klasse ответил Jeck Denielse
сегодня в 00:22
Jeck Denielse:
Никто не мог знать исход этого поединка...... Кроме Победителя Битвы Экстрасенсов - Андрея Канчельскиса... "Меня умиляют........Я не просто так это говорю......Я не сомневаюсь.....Я не скрываю....Я переехал в „Эвертон“......Мое соперничество......Я болею за один клуб.......Я симпатизировал...." Он о себе хотел рассказать или об игре ??? ))))
У Андрющи уже давно кукуха поехала.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:50
Никто не мог знать исход этого поединка......
Кроме Победителя Битвы Экстрасенсов - Андрея Канчельскиса...

"Меня умиляют........Я не просто так это говорю......Я не сомневаюсь.....Я не скрываю....Я переехал в „Эвертон“......Мое соперничество......Я болею за один клуб.......Я симпатизировал...."

Он о себе хотел рассказать или об игре ??? ))))
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
вчера в 23:49
Ага, так же как на 100% был уверен, что Борнмут обыграет Арсенал
MALOVAR
MALOVAR
вчера в 23:26
Дзюба: понимал ,что Спартак забьет нам три
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 23:23
да если бы до Игры сказал,что Ливерпуль победит и ещё сделал бы ставку на десятки тысяч стерлингов - то другое дело,а так после матча потрепаться любой из нас сможет.
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