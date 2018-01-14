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Каррагер: «Теперь люди забудут о потере Коутиньо»

вчера, 23:13
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль4 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

В 23-м туре АПЛ «Ливерпуль» доказал, что может оставаться крепкой командой и без покинувшего клуб полузащитника Филиппе Коутиньо. Таким мнением поделился бывший футболист мерсисайдцев Джейми Каррагер:

«Коутиньо больше нет в команде, но нет ощущения, что его отсутствие повлияло на других игроков. Это значительный результат Юргена Клоппа. Он принял большое решение по Коутиньо, вышел и обо всем сказал. Это принципиальный человек, который принял большое решение.

По окончании сезона люди будут судить о том, правильно он поступил или нет, но поступил он смело.

Результат матча, конечно, не снимает давления, но люди теперь хотя бы на пару недель забудут о потере Коутиньо».

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:18
Незаменимых не бывает.
AdamsonM
AdamsonM
сегодня в 02:14
Как можно забыть о потере лидера
О стивиджи тоже все забыли?
Artuom
Artuom
сегодня в 01:19
Ливерпуль без Коута в составе набирал больше очков, чем с ним(в среднем балов за игру). И даже результативность команды выше. Это не один раз замечали эксперты.

И без Коута Ливерпуль давным-давно научился играть, так что было предсказуемо что потерю даже не заметят.
Apsny
Apsny
сегодня в 01:12
Как быстро меняется мнение людей по одному дню скажем так, завтра посмотрим что он запоет.
dzvinka
dzvinka ответил Jeck Denielse
сегодня в 00:46
Jeck Denielse:
Игрок классный...спору нет...но и диферабмы в его адрес поднадоели..... По мне так Азар и Де Брюйне не хуже.....
имхо, Азар похуже немного, а вот ДеБрюйн получше даже. Отдал бы за него все 160+ коутиньевских и накинул еще че, завись это от меня.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:19
Игрок классный...спору нет...но и диферабмы в его адрес поднадоели.....
По мне так Азар и Де Брюйне не хуже.....
MALOVAR
MALOVAR
вчера в 23:23
а был ли игрок? нет
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