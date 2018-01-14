Каррагер: «Теперь люди забудут о потере Коутиньо»

В 23-м туре АПЛ «Ливерпуль» доказал, что может оставаться крепкой командой и без покинувшего клуб полузащитника Филиппе Коутиньо. Таким мнением поделился бывший футболист мерсисайдцев Джейми Каррагер:

«Коутиньо больше нет в команде, но нет ощущения, что его отсутствие повлияло на других игроков. Это значительный результат Юргена Клоппа. Он принял большое решение по Коутиньо, вышел и обо всем сказал. Это принципиальный человек, который принял большое решение.

По окончании сезона люди будут судить о том, правильно он поступил или нет, но поступил он смело.

Результат матча, конечно, не снимает давления, но люди теперь хотя бы на пару недель забудут о потере Коутиньо».