Монтелла: «„Севилье“ предстоит проделать много работы»

Главный тренер «Севильи» Винченцо Монтелла прокомментировал поражение от «Алавеса» (0:1) в матче 19-го тура чемпионата Испании.

«Я недоволен результатом. Мы должны усерднее работать на тренировках. Я вижу хорошее отношение к делу со стороны футболистов, но нам стоит поработать над реализацией и созданием моментов. Согласен, что во втором тайме мы сыграли хорошо, у нас были моменты и мы могли сравнять счет. Нужно продолжать работать», - сказал Монтелла.

Напомним, что Монтелла возглавил «Севилью» в конце прошлого года.