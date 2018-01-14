Гвардиола - о трансфере Санчеса: «Вы знаете мой ответ. Алексис — игрок „Арсенала“»

После поражения от «Ливерпуля» в 23-м туре АПЛ наставнику «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле в очередной раз пришлось отвечать на вопрос о возможной покупке нападающего лондонского «Арсенала» Алексиса Санчеса:

«Вы знаете мой ответ. Санчес — игрок „Арсенала“. Я не говорю о футболистах, которые не играют в моей команде, по крайней мере сейчас.

У нас тот состав, который есть сегодня. Не знаю, что произойдет во время этого трансферного окна. Если нам предстоит завершить сезон только с этими игроками, мы завершим. Если у нас будет возможность подписать кого-нибудь, учитывая большое число турниров, мы попробуем».