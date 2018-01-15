Цорк: «Не знаю, что происходит у Обамеянга в голове. Я его не узнаю»

Дортмундская «Боруссия» исключила нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга из состава по дисциплинарным причинам. Спортивный директор немецкого клуба Михаэль Цорк не понимает, что происходит с игроком:

«В какой-то момент терпеть нарушения дисциплины больше нельзя. Понятия не имею, что происходит у него в голове. Сегодня у нас состоялся серьезный диалог. Мы не привыкли к такому поведению с его стороны. Это больше не может продолжаться. Не понимаю, о чем он думает. Я больше его не узнаю».

По слухам, футболист в ближайшее время может присоединиться к «Арсеналу».