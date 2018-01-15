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Цорк: «Не знаю, что происходит у Обамеянга в голове. Я его не узнаю»

сегодня, 00:41

Дортмундская «Боруссия» исключила нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга из состава по дисциплинарным причинам. Спортивный директор немецкого клуба Михаэль Цорк не понимает, что происходит с игроком:

«В какой-то момент терпеть нарушения дисциплины больше нельзя. Понятия не имею, что происходит у него в голове. Сегодня у нас состоялся серьезный диалог. Мы не привыкли к такому поведению с его стороны. Это больше не может продолжаться. Не понимаю, о чем он думает. Я больше его не узнаю».

По слухам, футболист в ближайшее время может присоединиться к «Арсеналу».

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Все комментарии
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 07:58
Сколько у него по контракту осталось в БД играть ? Вот пускай все это время сидит по контракту без практики и тренировок в составе пока на коленях не извиниться ) а то исключили и пошли на поводу у игрока и продали его )) штрафовать его на 90% зп чтобы с голоду не сдох, вонючий негр. футбол уже не тот , в какой то российский шоу бизнес кто платит футболисту тот его и танцует
memphis
memphis
сегодня в 07:08
Парень просто хочет денег)
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 05:44
Отправить в Африку для исправления!
112910415
112910415
сегодня в 05:41
любовь прошла
Gannibal45
Gannibal45
сегодня в 03:16
что тут понимать то? трансфера хочет вот и включил дурачка, не повезло БД, то Дембеле то Обама, хотя и руководство любители покосячить
RomarioBrazil
RomarioBrazil
сегодня в 03:09
Передержали парня. Надо было еще летом его продавать. Теперь же налицо потеря мотивации у игрока.
Zen-Aku
Zen-Aku
сегодня в 02:43
В любом случаи без Обамеянга Борусси ху...
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 02:23
Решил пойти по пути Балотелли.
Kerri
Kerri
сегодня в 02:14
Звезду словил!
Forever Atletico de Madrid
Forever Atletico de Madrid
сегодня в 01:50
Жду Обамеянга в Атлетико!
Klopp_OUT
Klopp_OUT
сегодня в 01:09
Боруссия к сожалению развалилась...
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 01:02
цорк? не слышал
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