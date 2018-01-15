Альба: «Если бы это мы отставали от „Реала“ на 19 очков, в Барселоне нас бы убили»

Защитник «Барселоны» Жорди Альба подколол «Реал», который после 19-го тура Ла Лиги отстает от каталонцев уже на 19 очков:

«Если бы это мы отставали от „Реала“ на 19 очков, в Барселоне нас бы убили. Девятнадцать — огромный отрыв, но не стоит забывать, что „Реал“ будет бороться до конца.

Серия без поражений? Секрет в нашей команде. Все занимаются защитой, прессингом, возвратом мяча. Впрочем, это правда, что решающую роль играют нападающие».

Напомним, что в последнем туре «Барселона» одолела «Реал Сосьедад», а «сливочные» уступили «Вильярреалу».