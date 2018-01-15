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Вальверде: «Рад, что мы сняли проклятие „Аноэты“»

сегодня, 09:21
Реал СосьедадЛоготип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)2 : 4Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

С 1930 года «Барселона» не выигрывала в Сан-Себастьяне, если пропускала первой. Каталонцы также не могли обыграть в выездных матчах «Реал Сосьедад» в чемпионате Испании с 2007 года. И вот в 19-м туре Примеры «блаугранас» удалось одержать долгожданную победу, и наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде очень этому рад:

«Очки можно потерять на любом стадионе, но я рад, что нам удалось снять проклятие. Еще и в каком стиле — отыгрываясь после 0:2.

Мы пока не думаем о высоком, двигаемся шаг за шагом, сохраняя здравый рассудок.

Отставание „Реала“ на 19 очков — отрыв большой, согласен. Мы потеряли только шесть очков, но никогда не сбрасываем со счетов своих конкурентов».

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Все комментарии
BARCDJIN
BARCDJIN
сегодня в 12:35
    Mister_Leo
    Mister_Leo ответил Hatewind
    сегодня в 11:56
    Hatewind:
    Отличный матч получился - адреналиновый в первом тайме и с интересной интригой! Жаль, что материалов никаких пока не написали про него - все говорят только об игре Сити и Ливера...
    рано пока что писать про него .. ещё пол сезона прошло .. пока что хорошо справляется , Чемпионат уже в кормане почти , надо в ЛЧ теперь результат показывать
    Apsny
    Apsny
    сегодня в 11:48
    И это когда-то должно было случиться.
    nba05
    nba05
    сегодня в 10:56
    Вальверде,кстати,не пустословит про "контрольный выстрел"

    Этим он мне чертовски нравится,с уважением к раненому Мадриду все равно
    Hatewind
    Hatewind
    сегодня в 10:30
    Отличный матч получился - адреналиновый в первом тайме и с интересной интригой!

    Жаль, что материалов никаких пока не написали про него - все говорят только об игре Сити и Ливера...
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