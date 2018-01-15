Вальверде: «Рад, что мы сняли проклятие „Аноэты“»

С 1930 года «Барселона» не выигрывала в Сан-Себастьяне, если пропускала первой. Каталонцы также не могли обыграть в выездных матчах «Реал Сосьедад» в чемпионате Испании с 2007 года. И вот в 19-м туре Примеры «блаугранас» удалось одержать долгожданную победу, и наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде очень этому рад:

«Очки можно потерять на любом стадионе, но я рад, что нам удалось снять проклятие. Еще и в каком стиле — отыгрываясь после 0:2.

Мы пока не думаем о высоком, двигаемся шаг за шагом, сохраняя здравый рассудок.

Отставание „Реала“ на 19 очков — отрыв большой, согласен. Мы потеряли только шесть очков, но никогда не сбрасываем со счетов своих конкурентов».