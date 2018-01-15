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Моуриньо: «Мы не собираемся упускать возможность продлить контракт с Де Хеа»

сегодня, 11:23

«Манчестер Юнайтед» собирается заключить новое соглашение с голкипером Давидом Де Хеа, предложив ему более выгодные условия. Наставник манкунианцев Жозе Моуриньо рассказал, что клуб действительно хочет удержать испанца:

«Мы не собираемся упускать возможность продлить контракт с Де Хеа. Однозначно. Голкипер вроде него и сам клуб хотят становиться лучше, лучше и лучше, так что нельзя упускать шанс.

Мы постараемся продлить соглашение. Мистер Эд Вудворд [вице-президент МЮ] сейчас не находится в отпуске. У него вообще редко бывают выходные. Конечно, он предпримет попытку предложить Давиду контракт, который надолго удержит его в клубе».

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Все комментарии
Zidane.5
Zidane.5
сегодня в 15:50
Давид должен играть зв Реал!!
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 14:40
Конечно им не хочется его терять
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 13:53
Давид заслужил новый контракт ! В свое время благодаря судьбе и факсу ( ))) ) остался в МЮ , и врят ли жалеет об этом сейчас ))) монстр , который станет легендой Юнайтед !
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 13:38
Давно пора
denmig
denmig
сегодня в 13:02
скоро вернется длиношеий - и все ! конец мауэру! - не совладать ему с капризным игрочишкой!
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