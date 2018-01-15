Моуриньо: «Мы не собираемся упускать возможность продлить контракт с Де Хеа»

«Манчестер Юнайтед» собирается заключить новое соглашение с голкипером Давидом Де Хеа, предложив ему более выгодные условия. Наставник манкунианцев Жозе Моуриньо рассказал, что клуб действительно хочет удержать испанца:

«Мы не собираемся упускать возможность продлить контракт с Де Хеа. Однозначно. Голкипер вроде него и сам клуб хотят становиться лучше, лучше и лучше, так что нельзя упускать шанс.

Мы постараемся продлить соглашение. Мистер Эд Вудворд [вице-президент МЮ] сейчас не находится в отпуске. У него вообще редко бывают выходные. Конечно, он предпримет попытку предложить Давиду контракт, который надолго удержит его в клубе».