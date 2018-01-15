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Фигу: «Итальянскому футболу не пойдет на пользу, если „Интер“ потеряет Икарди»

сегодня, 13:21

Бывший полузащитник «Интера» Луиш Фигу прокомментировал слухи о том, что нападающий «нерадзурри» Мауро Икарди может продолжить карьеру в «Реале»:

«Ясно, что потеря больших игроков не пойдет на пользу ни „Интеру“, ни всему итальянскому футболу. При этом у клубов есть своя политика и проекты, так что „нерадзурри“ будут сами принимать решения.

Надеюсь, что „Интер“ выиграет Скудетто. „Ювентус“ и „Наполи“ тоже сильны, так что я ожидаю увидеть битву трех команд.

Я провел потрясающие годы в „Интере“. После „Реала“ я снова получил шанс выступать на высоком уровне. Когда я пришел, миланский клуб вновь начал побеждать, и это было прекрасно, как и мои отношения с болельщиками. Этот счастливый период навсегда останется в моей памяти».

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Все комментарии
juvenale
juvenale
сегодня в 19:00
как бы картон вообще не имеет никакого отношения к итальянскому футболу....без этого ***** всем было бы лучше
BagioR
BagioR
сегодня в 18:34
Тебе как раз играть в таком гадюшнике надо. Пора бы китайцам перевезти это жалкое подобие клуба в Китай. Вместе с Икарди и можете Фигу туда забрать
Klose_Miro
Klose_Miro
сегодня в 17:07
Зато итальянским футболистам, не прийдется ежедневно переживать за своих жен, уходя на тренировку.
lawr19730
lawr19730 ответил Непотопляемый Князь
сегодня в 16:35
Непотопляемый Князь:
А вот если итальянский футбол потеряет интер это сериАлу очень даже пойдёт на пользу.
Во-во,а если баба Икарди захочет испанский х..,бывать трансферу в Реал)))
773sergeytank
773sergeytank
сегодня в 15:56
Зато женатые футболисты вздохнут с облегчением.
Непотопляемый Князь
Непотопляемый Князь
сегодня в 15:26
А вот если итальянский футбол потеряет интер это сериАлу очень даже пойдёт на пользу.
Zen-Aku
Zen-Aku
сегодня в 15:02
Да не куда Икарди не уйдет это все дол.... пресса нагнетает не более того()
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 14:43
Я тоже согласен с Фигу
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