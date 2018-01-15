Фигу: «Итальянскому футболу не пойдет на пользу, если „Интер“ потеряет Икарди»

Бывший полузащитник «Интера» Луиш Фигу прокомментировал слухи о том, что нападающий «нерадзурри» Мауро Икарди может продолжить карьеру в «Реале»:

«Ясно, что потеря больших игроков не пойдет на пользу ни „Интеру“, ни всему итальянскому футболу. При этом у клубов есть своя политика и проекты, так что „нерадзурри“ будут сами принимать решения.

Надеюсь, что „Интер“ выиграет Скудетто. „Ювентус“ и „Наполи“ тоже сильны, так что я ожидаю увидеть битву трех команд.

Я провел потрясающие годы в „Интере“. После „Реала“ я снова получил шанс выступать на высоком уровне. Когда я пришел, миланский клуб вновь начал побеждать, и это было прекрасно, как и мои отношения с болельщиками. Этот счастливый период навсегда останется в моей памяти».