Тренировочную базу в Анапе сдадут в эксплуатацию к 1 марта 2018 года

В Анапе подготовка к чемпионату мира-2018 вступает в завершающую стадию. Так, в поселке Витязево уже подготовили футбольное поле и засеяли газон. Здесь расположится административное здание с конференц-залом, душевыми, медпунктом, массажным и тренерским кабинетами. На территории комплекса разместят контрольно-пропускной пункт, котельную и питомник для травы.

Базу планируют сдать к 1 марта 2018 года.

Напомним, что сочинский стадион «Фишт», который примет матчи мундиаля, уже готов.