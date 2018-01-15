Газзаев: «По отношению к нашему футболу идет грязная и оголтелая пропаганда»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев крайне критично отнесся к статье в британском издании, где утверждается, что россияне планируют принимать допинг во время чемпионата мира-2018:

«Никто такие „вбросы“ остановить не сможет. С 2010 года, когда Россия получила право на то, чтобы проводить чемпионат мира, СМИ, особенно британские, постоянно вбрасывают информацию то про болельщиков, то еще про что-то.

Потом было Евро-2016, когда английские болельщики спровоцировали драку с нашими поклонниками. Они топтали наш флаг, когда Василий Березуцкий сравнял счет в матче Россия - Англия (1:1). Каждый нормальный человек, патриот своей страны этого не допустит. Англичане упустили право принять чемпионат мира, с тех пор идет грязная и оголтелая пропаганда по отношению к нашему футболу.

Как можно было написать, что сборная России планирует принимать допинг? Откуда вы знаете, что я планирую делать завтра? Это же глупости! Как можно верить такой информации, которая идет от СМИ? Надо спокойно готовиться к чемпионату мира. Кубок Конфедераций все показал. После турнира не было ни одного отрицательного отзыва ни от сборных, ни от руководителей ФИФА. В свое время наш классик Михаил Салтыков-Щедрин сказал мудрую вещь: „Самый страшный человеческий порок - зависть и лицемерие“. Вот это и проявляется по отношению к нашей стране сейчас».