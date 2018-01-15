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Газзаев: «По отношению к нашему футболу идет грязная и оголтелая пропаганда»

сегодня, 16:04

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев крайне критично отнесся к статье в британском издании, где утверждается, что россияне планируют принимать допинг во время чемпионата мира-2018:

«Никто такие „вбросы“ остановить не сможет. С 2010 года, когда Россия получила право на то, чтобы проводить чемпионат мира, СМИ, особенно британские, постоянно вбрасывают информацию то про болельщиков, то еще про что-то.

Потом было Евро-2016, когда английские болельщики спровоцировали драку с нашими поклонниками. Они топтали наш флаг, когда Василий Березуцкий сравнял счет в матче Россия - Англия (1:1). Каждый нормальный человек, патриот своей страны этого не допустит. Англичане упустили право принять чемпионат мира, с тех пор идет грязная и оголтелая пропаганда по отношению к нашему футболу.

Как можно было написать, что сборная России планирует принимать допинг? Откуда вы знаете, что я планирую делать завтра? Это же глупости! Как можно верить такой информации, которая идет от СМИ? Надо спокойно готовиться к чемпионату мира. Кубок Конфедераций все показал. После турнира не было ни одного отрицательного отзыва ни от сборных, ни от руководителей ФИФА. В свое время наш классик Михаил Салтыков-Щедрин сказал мудрую вещь: „Самый страшный человеческий порок - зависть и лицемерие“. Вот это и проявляется по отношению к нашей стране сейчас». 

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Все комментарии
Faustello
Faustello
сегодня в 17:11
Как можно было написать, что сборная России планирует принимать допинг? Откуда вы знаете, что я планирую делать завтра? Это же глупости!

Кричал Газай вытирая влажные от мильдония усы )))
За адекватность
За адекватность
сегодня в 17:05
г-н Газзаев рвется занять кресло Мутко. Страна богатая. Жаль только что при нем ничего не изменится. Когда найдется кто-то действительно порядочный человек, который безкорыстно захочет принести пользу нашему футболу? Проведет реформы, прислушается к мнению простых болел, хотя бы комменты на " соккер ру" почитает. Не доживу видимо.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 16:52
Газзаев, не строй из себя совесть нации и главного защитника российского футбола.
Все понимают, что ты хочешь возглавить Российский Футбольный Союз - лицемер.
Эксперт Зенита
Эксперт Зенита
сегодня в 16:51
Не переживай УБ,лучше возьми своего сынишку,и как в лучшие годы своди в казино,благо твоя депутатская зряплата может себе это позволить.
ДСА
ДСА
сегодня в 16:49
Пора бы нам уже инфо атаку организовать на англичан, например о массовой педофилии в детском футболе, уже столько высказываний было на эту тему.
starche
starche
сегодня в 16:37
"Открыл Америку!")))
Caniggia
Caniggia
сегодня в 16:37
Посылать просто на 66 всех этих продажных английских журналюг!
борька
борька
сегодня в 16:34
Я
!!
!
Янки, проч от России! Россия чемпион! Допингу дадим бой! Чахоточную Англию переиграем в полуфинале! Их болельщиков переработаем на колбасу!
Apsny
Apsny
сегодня в 16:30
Истерия запада, прогнувшегося под Америку, не зная уже как выполнить ее заказ.
denmig
denmig
сегодня в 16:30
решил на патриотизме сыграть!? - мы помним Кто такой гавзаев!
sir_Alex
sir_Alex ответил ermak6448
сегодня в 16:17
ermak6448:
А кто кроме нас Любит Россию.!? Вот от злости нам и завидуют ....
А есть, чему завидовать?
311
311
сегодня в 16:14
Спишем всё на тонкий английский юмор!)
ermak6448
ermak6448
сегодня в 16:09
А кто кроме нас Любит Россию.!?
Вот от злости нам и завидуют ....
Efimych
Efimych
сегодня в 16:08
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