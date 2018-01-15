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Карпин: «Наконец-то настоящая работа! Соскучился!»

сегодня, 17:17

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился эмоциями после возвращения к работе. Карпин опубликовал фотографии со сбора команды в Турции.

«Ну наконец-то началась настоящая работа! Честно?! Соскучился!» — пишет Карпин в Instagram.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 19:17
Удачи Ростову с Карпиным!
Палыч82
Палыч82
сегодня в 18:16
Это точно,) А то с женой (ненакрашенная она что-то не очень) Валерий полчаса в Ашане зубную пасту выбирал - от скуки похоже,)
Shamil79
Shamil79
сегодня в 17:55
сейчас тебе Дзюбу пришлют чтобы не было скучно
Клон Клона
Клон Клона
сегодня в 17:54
Валераверим!
Apsny
Apsny
сегодня в 17:38
Удачи ему!
cska-78
cska-78
сегодня в 17:26
Посмотрим, куда Ростов приведешь! Валеру больше собственный пиар волнует!
parallels
parallels
сегодня в 17:26
спартачей унизит в 29 туре на открывашке, под визги сводного хора тарасовских юзеров соккера:
311
311
сегодня в 17:24
Все уже соскучились! Ждём новых перлов!)
волгoдoн
волгoдoн
сегодня в 17:23
У нас в свою очередь воскресла вера.
FROLL 001
FROLL 001
сегодня в 17:22
Валера возвращается!
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