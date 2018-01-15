Карпин: «Наконец-то настоящая работа! Соскучился!»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился эмоциями после возвращения к работе. Карпин опубликовал фотографии со сбора команды в Турции.
«Ну наконец-то началась настоящая работа! Честно?! Соскучился!» — пишет Карпин в Instagram.
|Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 23 тур
|1
|X
|2
|23:00
|сегодня
|Ман Юнайтед
|-:-
|Сток Сити
|1.22
|6.95
|15.5
|Испания. Примера 2017/2018, 19 тур
|1
|X
|2
|23:00
|сегодня
|Бетис
|-:-
|Леганес
|1.9
|3.3
|4.2
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился эмоциями после возвращения к работе. Карпин опубликовал фотографии со сбора команды в Турции.
«Ну наконец-то началась настоящая работа! Честно?! Соскучился!» — пишет Карпин в Instagram.
https://www.youtube.com/watch?v=-0LzjWd9TIg
https://www.youtube.com/watch?v=_pGOmsKOmow