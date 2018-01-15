Червиченко: «„Зенит“ беспробудно тухнет»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал тот факт, что игроки «Зенита» Артем Дзюба и Олег Шатов не отправились вместе с командой на сбор в ОАЭ.

«Проблема упирается в размер зарплаты, а не в футбольные качества Дзюбы и Шатова. Не каждый футболист откажется от такой. Это исключительно выбор игрока: доход или звёздность на поле. С Шатовым незнаком. Он нестабильный игрок, как молния вспыхивает, а потом угасает. Дзюба, уверен, выберет футбол. Если тебе в открытую говорят, что ты не нужен – ищи варианты. Навязывать себя никому не надо.

В „Зените“ у футболистов деньги в руках, отобрать их никто не может. Тут вспоминается история с Погребняком. Сколько его ни пытаются гнобить в „Динамо“, всё равно исправно платят. Слишком мало команд, которые смогут потянуть хотя бы половину зарплаты Дзюбы и Шатова в „Зените“. В нашем чемпионате шестое место от восьмого отделяет финансовая пропасть.

„Зенит“ беспробудно тухнет. Не видно, чтобы Манчини справлялся с этой проблемой. Его тренерский талант и квалификация всё больше вызывают сомнение и вопросы.

На месте „Локомотива“ я бы задумался, брать кого-то или нет. Команда укомплектована. Ходит, как швейцарские часы. Малейшее изменение может нарушить этот ход».