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Червиченко: «„Зенит“ беспробудно тухнет»

сегодня, 17:26

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал тот факт, что игроки «Зенита» Артем Дзюба и Олег Шатов не отправились вместе с командой на сбор в ОАЭ.

«Проблема упирается в размер зарплаты, а не в футбольные качества Дзюбы и Шатова. Не каждый футболист откажется от такой. Это исключительно выбор игрока: доход или звёздность на поле. С Шатовым незнаком. Он нестабильный игрок, как молния вспыхивает, а потом угасает. Дзюба, уверен, выберет футбол. Если тебе в открытую говорят, что ты не нужен – ищи варианты. Навязывать себя никому не надо.

В „Зените“ у футболистов деньги в руках, отобрать их никто не может. Тут вспоминается история с Погребняком. Сколько его ни пытаются гнобить в „Динамо“, всё равно исправно платят. Слишком мало команд, которые смогут потянуть хотя бы половину зарплаты Дзюбы и Шатова в „Зените“. В нашем чемпионате шестое место от восьмого отделяет финансовая пропасть.

„Зенит“ беспробудно тухнет. Не видно, чтобы Манчини справлялся с этой проблемой. Его тренерский талант и квалификация всё больше вызывают сомнение и вопросы.

На месте „Локомотива“ я бы задумался, брать кого-то или нет. Команда укомплектована. Ходит, как швейцарские часы. Малейшее изменение может нарушить этот ход».

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Все комментарии
борька
борька
сегодня в 20:32
Х
Х
Х
Ростову оба подойдут,арендуют а затем и купят и выгодно перепродадут! Карп Ростовский уже удочку закинул! Эти ребята и в сборной пригодятся!
LOpp
LOpp
сегодня в 20:06
любимый зенитовский эксперт))
Аденн
Аденн
сегодня в 19:51
в этот раз Червяк в точку попал, не поспоришь, зенит это тухляк.
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 19:18
Тухнуть там уже нечему, всё давно уже протухло.
112910415
112910415
сегодня в 19:16
неправильно
Зенит уже где-то туров 10 движется правильным путём и планирует продолжать славный путь!
Faustello
Faustello
сегодня в 19:12
Люблю жирдяя красно-белого ))))
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 19:11
    salaga
    salaga
    сегодня в 19:10
    „Зенит“ беспробудно тухнет.
    -------------------------------------------------------------
    Примерно так, как во времена СССР загнивал мировой капитализм.
    За ВДВ
    За ВДВ
    сегодня в 19:08
    Ну тут поспорю с ним...весной увидим
    Поц
    Поц
    сегодня в 19:05
    Я не поклонник Червиченко, но зенитовское отделение Газпрома он протроллил классно. Любо-дорого посмотреть, как пылают бомжачьи зады. +!
    susanin ultrazenith
    susanin ultrazenith
    сегодня в 18:59
    А Червиченко какое отношение к Зениту имеет???
    time out
    time out ответил Klasse
    сегодня в 18:48
    Klasse:
    ща фролка начнет лайки накручивать))) вот что значит отсутствие личной жизни)))
      Суеверный
      Суеверный
      сегодня в 18:29
      Глубокие мысли...Прямо как у Александра Герцена "Былое и думы". Вот о футболе там нет ни слова.
      морозз
      морозз
      сегодня в 18:28
      Во как и главное про Спартак ни слова, интересненько!
      Некит_Зенит
      Некит_Зенит
      сегодня в 18:27
      Тухнет как тух спартак 16 лет?))
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      сегодня в 18:10
      Беда Зенита - шальные деньги и больше ничего!!!
      Alex-96
      Alex-96
      сегодня в 17:57
      В Локо часовщик хороший есть.
      AntiherQ1488
      AntiherQ1488 ответил Клон Клона
      сегодня в 17:44
      Клон Клона:
      - Держи вора, уи, уи, уи, Хрю, хрю,хрю!
      Степ, ты меня не перестаешь удивлять) Взрослый же человек. А прям какой то Билли Милиган)
      Клон Клона
      Клон Клона
      сегодня в 17:42
      - Держи вора, уи, уи, уи, Хрю, хрю,хрю!
      AntiherQ1488
      AntiherQ1488 ответил FROLL 001
      сегодня в 17:40
      FROLL 001:
      Если „Зенит“ беспробудно тухнет, со слов Червя, то Спартак тухнет и смердит!
      Еще не наигрался?)
      FROLL 001
      FROLL 001 ответил AntiherQ1488
      сегодня в 17:40
      AntiherQ1488:
      А писерман сказал, что это самый объективный "наш" эксперт. Вот оно как, оказывается.
      Вполне объективный комментарий!
      AntiherQ1488
      AntiherQ1488
      сегодня в 17:38
      А писерман сказал, что это самый объективный "наш" эксперт. Вот оно как, оказывается.
      kastet2008
      kastet2008
      сегодня в 17:36
      Он по отпуску судит что ли ?все команды только вышли из отпуска ,о чем речь вообще.
      Люблю ,когда дают комментарии «эксперты»
      Miaf
      Miaf
      сегодня в 17:36
      Бомжи всегда воняли, теперь еще и тухнут.
      Айфонутый
      Айфонутый ответил parallels
      сегодня в 17:36
      parallels:
      ну, раз что-то стухло - то логично это выбросить сразу в свинарник.
      Не того цвета кожа и рожа для них!
      Али Ибн Абдул Обстул Задом Бей
      Али Ибн Абдул Обстул Задом Бей
      сегодня в 17:34
      Откуда червяку знать кухню Зенита? Он прекрасно знает хлев спартаковский!
      makkie
      makkie ответил parallels
      сегодня в 17:33
      parallels:
      ну, раз что-то стухло - то логично это выбросить сразу в свинарник.
      То есть оставить в Зените?)
      Klasse
      Klasse
      сегодня в 17:33
      ща фролка начнет лайки накручивать))) вот что значит отсутствие личной жизни)))
      Klasse
      Klasse ответил parallels
      сегодня в 17:32
      parallels:
      ну, раз что-то стухло - то логично это выбросить сразу в свинарник.
      ты же так гордился кристовским своим, а как проблемы - так сразу свинарником его назвал))) хотя скама там действительно много - понюков, шлюба, шатав, ерохен, дресусси и еще 29 никчемных трансферов)))
      Big krendel
      Big krendel
      сегодня в 17:32
      Червь решил немного перед своими реабилитироваться!
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