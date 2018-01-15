Ещенко: «Пройти „Атлетик“ будет непросто»

Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко рассказал о перспективах команды в противостоянии с «Атлетиком» из Бильбао в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

«Пройти „Атлетик“ будет непросто. Мы с „Локомотивом“ против „Атлетика“ уже играли в Лиге Европы. Дома победили 2:1, но в Бильбао уступили, а заканчивали тот матч в меньшинстве.

Дома „Атлетик“ всегда выглядит отлично. И не забудьте, что это испанская лига: все техничные, быстрые. И мне еще нравится, что „Атлетик“ играет своими воспитанниками или басками. Надо побеждать в Москве, а там видно будет», - сказал Ещенко.