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Ещенко: «Пройти „Атлетик“ будет непросто»

сегодня, 17:36
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)Атлетик15.02.2018 в 21:00 Не начался

Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко рассказал о перспективах команды в противостоянии с «Атлетиком» из Бильбао в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

«Пройти „Атлетик“ будет непросто. Мы с „Локомотивом“ против „Атлетика“ уже играли в Лиге Европы. Дома победили 2:1, но в Бильбао уступили, а заканчивали тот матч в меньшинстве.

Дома „Атлетик“ всегда выглядит отлично. И не забудьте, что это испанская лига: все техничные, быстрые. И мне еще нравится, что „Атлетик“ играет своими воспитанниками или басками. Надо побеждать в Москве, а там видно будет», - сказал Ещенко.

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Все комментарии
Квадратный Мяч
Квадратный Мяч
сегодня в 19:20
У Бильбао к тому же перед Спартаком несложный календарь. Хетафе,Эйбар,Жирона,ЛасПальмас.
time out
time out ответил CrazyTapok
сегодня в 18:59
CrazyTapok:
Рекорд не за горами!
Что, Степан, к сотне клонов подходишь? Это рекорд! Но не останавливайся, только крышу береги, чтобы не съехала.
time out
time out ответил cska-78
сегодня в 18:53
cska-78:
Вы и не пройдете!
Никогда не говори никогда. Сами-то пройдете? Или это не важно, для вас главное, чтобы Спартак не прошел.
CSKA Rek
CSKA Rek
сегодня в 18:34
помню дома Ливерпуль отлично смотрелся.
Суеверный
Суеверный
сегодня в 18:34
Отель "АтлантИк" сыграл злую шутку в комедии "Бриллиантовая рука". Короче, обойдитесь без контрабанды и все срастется.
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 18:23
Да трудно,но побелить надо и точка.
Шашлыков
Шашлыков ответил cska-78
сегодня в 18:08
cska-78:
А потом говорят, типа ненужная чашка :) Стыдно за спартак!
Спартак и титулы это нонсенс!
Стас Марченко
Стас Марченко ответил Athletic de Bilbao
сегодня в 18:07
Athletic de Bilbao:
Кто вам сказал, что вы вообще можете пройти Атлетик? с «Атлетиком» из Бильбао в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Не 1/8 а 1/16
Исправили. Спасибо
cska-78
cska-78 ответил Айфонутый
сегодня в 18:05
Айфонутый:
Куда им до таких титулов?. Раз в 10 лет выходят в Евротурниры, обделываются и снова лет на 10 не видно их.
А потом говорят, типа ненужная чашка :) Стыдно за спартак!
Athletic de Bilbao
Athletic de Bilbao
сегодня в 18:04
Кто вам сказал, что вы вообще можете пройти Атлетик?
с «Атлетиком» из Бильбао в рамках 1/8 финала Лиги Европы.
Не 1/8 а 1/16
Айфонутый
Айфонутый ответил cska-78
сегодня в 18:04
cska-78:
Вы и не пройдете!
Куда им до таких титулов?. Раз в 10 лет выходят в Евротурниры, обделываются и снова лет на 10 не видно их.
FROLL 001
FROLL 001 ответил cska-78
сегодня в 17:50
cska-78:
Вы и не пройдете!
Нещадно плюсую. Они и так выбрали лимит титулов на 16 лет вперед.
cska-78
cska-78
сегодня в 17:38
Вы и не пройдете!
CrazyTapok
CrazyTapok
сегодня в 17:37
Рекорд не за горами!
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