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Каррера: «Посоветую итальянцам посетить Москву»

сегодня, 18:36

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера уверен, что его соотечественники смогут получить удовольствие от пребывания в России, несмотря на то, что сборная Италии не вышла на чемпионат мира.

«Уверен, что те итальянские болельщики, которые приедут в Россию, заметят, как хорошо страна подготовилась к турниру. Во всех городах построили хорошие стадионы, подтянули инфраструктуру, подготовились к приему болельщиков со всего мира. Те итальянцы, которые приедут в Россию, смогут хорошо провести время и повеселиться.

Я не так много ездил по российским городам, поэтому посоветую итальянским болельщикам в первую очередь посетить Москву. Это прекрасный город с великой историей и культурой».

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Все комментарии
Мельгарехо
Мельгарехо
сегодня в 20:15
    denmig
    denmig
    сегодня в 19:49
    Новые приключения итальянцев в России будем снимать! - хорошая идея для ремейка!
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488 ответил parallels
    сегодня в 19:20
    parallels:
    за тебя это всё равно кто-нибудь сделает) но тут не на бан. кстати, согласись, было бы скучно без ежедневных взаимных обвинениях спартака и зенита в чём угодно) аж настроение повышается)
    Ну да, это наш праздник) Вы нас, - мы вас)
    parallels
    parallels ответил AntiherQ1488
    сегодня в 19:19
    AntiherQ1488:
    Я бы мог пожаловаться, но не буду этого делать)
    за тебя это всё равно кто-нибудь сделает) но тут не на бан. кстати, согласись, было бы скучно без ежедневных взаимных обвинениях спартака и зенита в чём угодно) аж настроение повышается)
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488 ответил parallels
    сегодня в 19:17
    parallels:
    исправляюсь: спартак - гей-клуб, в который попадают через баню)
    Я бы мог пожаловаться, но не буду этого делать)
    parallels
    parallels ответил AntiherQ1488
    сегодня в 19:16
    AntiherQ1488:
    забыл про геев и баню, аж не узнаю тебя.
      AntiherQ1488
      AntiherQ1488 ответил parallels
      сегодня в 19:10
      parallels:
      помнится, в фильме был персонаж по имени джузеппе - нестриженная обезьяна. вот таких в тарасовку надо заводить пачками)
      забыл про геев и баню, аж не узнаю тебя.
      parallels
      parallels
      сегодня в 19:04
      помнится, в фильме был персонаж по имени джузеппе - нестриженная обезьяна. вот таких в тарасовку надо заводить пачками)
      борька
      борька
      сегодня в 19:04
      Каждому приехавшему итальянцу, по автомобилю Лада
      Jum13
      Jum13
      сегодня в 18:56
      В Питере они уже побывали )))

      Суеверный
      Суеверный
      сегодня в 18:49
      "Приключения итальянцев в России" сначала просмотреть. Не так уж многое изменилось. Кстати, футбол в фильме вроде косвенно присутствует...
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