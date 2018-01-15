Каррера: «Посоветую итальянцам посетить Москву»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера уверен, что его соотечественники смогут получить удовольствие от пребывания в России, несмотря на то, что сборная Италии не вышла на чемпионат мира.

«Уверен, что те итальянские болельщики, которые приедут в Россию, заметят, как хорошо страна подготовилась к турниру. Во всех городах построили хорошие стадионы, подтянули инфраструктуру, подготовились к приему болельщиков со всего мира. Те итальянцы, которые приедут в Россию, смогут хорошо провести время и повеселиться.

Я не так много ездил по российским городам, поэтому посоветую итальянским болельщикам в первую очередь посетить Москву. Это прекрасный город с великой историей и культурой».