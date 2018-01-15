Неймар похвастался финтом на тренировке ПСЖ

Нападающий ПСЖ Неймар в своем «твиттере» выложил видео с тренировки парижан. В ролике бразилец красиво прокидывает мяч между ног молодого форварда дубля ПСЖ Самуэля Эссенде.
Накануне ПСЖ обыграл «Нант», Неймар матч пропускал.
|Англия. Кубок 2017/2018, 3-й раунд, переигровка
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|X
|2
|22:45
|сегодня
|Лестер Сити
|-:-
|Флитвуд
|1.25
|5.4
|10.5
|22:45
|сегодня
|Вест Хэм
|-:-
|Шрюсбери Таун
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|Франция. Лига 1 2017/2018, 21 тур
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|X
|2
|21:00
|сегодня
|Бордо
|-:-
|Кан
|1.85
|3.25
|4.7
|21:00
|сегодня
|Марсель
|-:-
|Страсбур
|1.25
|6
|11
Нападающий ПСЖ Неймар в своем «твиттере» выложил видео с тренировки парижан. В ролике бразилец красиво прокидывает мяч между ног молодого форварда дубля ПСЖ Самуэля Эссенде.
Накануне ПСЖ обыграл «Нант», Неймар матч пропускал.