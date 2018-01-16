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Хайнкес: «Отдал бы свою последнюю рубашку, чтобы подписать Де Брюйне»

сегодня, 00:02

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес рассыпался в комплиментах полузащитнику «Манчестер Сити» Кевину Де Брюйне.

«Де Брюйне был не так хорош в прошлом сезоне, но сейчас я бы отдал последнюю рубашку, лишь бы подписать его.

На этой позиции у вас в команде должен быть такой футболист. Безусловно, на данный момент Кевин показывает выдающийся футбол».

Сам бельгиец не намерен покидать «Манчестер Сити».

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Все комментарии
Artuom
Artuom ответил Igo0rek
сегодня в 02:01
Igo0rek:
Агуэро был хорош, но уж точно не ровень в тот момент Месси и Роналду.
Опять ты мне про мировых звёзд... Купить мировую звезду не всегда класно - доказано тем же Кака. Лучше покупать молодых, самых перспективных, голодных до побед и титулов. Что МС и делает, скупает самых перспективных.
Igo0rek
Igo0rek ответил Artuom
сегодня в 01:49
Artuom:
КДБ купили после сезона когда он был лучшим игроком Бундеслиги. Агуэро считался одним из лучших, потому что подтвердил свою стабильность несколькими сезонами в Атлетико(может ты уже не помнишь что он считался звездой?). Да и не обязательно покупать мировых звёзд, можно ведь купить талантливых игроков с претензией на становление звездой. Как в случае с Сильвой. Или Яя Туре, после отличной игры в Барсе. Или Компани, уже тогда ему пророчили стать звездой, ведь потенциал был огромным налицо.
Агуэро был хорош, но уж точно не ровень в тот момент Месси и Роналду.
ct
ct ответил Igo0rek
сегодня в 01:04
Igo0rek:
Скупают лучших? Что-то тебя совсем понесло... Мы не купили ни одного игрока, который бы походил на ранг супер мировой звезды футбола. Хорошие игроки, подающие большие надежды, но не лучшие...
Да лан, не скромничай. Вы вообще никого не покупали. 22 воспитанника играют. Шейхи только ремонт в туалете клуба сделали, больше бабла не вливали.
Artuom
Artuom ответил Igo0rek
сегодня в 00:44
Igo0rek:
Скупают лучших? Что-то тебя совсем понесло... Мы не купили ни одного игрока, который бы походил на ранг супер мировой звезды футбола. Хорошие игроки, подающие большие надежды, но не лучшие...
КДБ купили после сезона когда он был лучшим игроком Бундеслиги. Агуэро считался одним из лучших, потому что подтвердил свою стабильность несколькими сезонами в Атлетико(может ты уже не помнишь что он считался звездой?).

Да и не обязательно покупать мировых звёзд, можно ведь купить талантливых игроков с претензией на становление звездой. Как в случае с Сильвой. Или Яя Туре, после отличной игры в Барсе. Или Компани, уже тогда ему пророчили стать звездой, ведь потенциал был огромным налицо.
Roman73
Roman73
сегодня в 00:43
Реальная,не рекламная оценка от серьёзного специалиста.
дурман
дурман
сегодня в 00:38
И Челси наверное локти кусает
Foxes
Foxes
сегодня в 00:32
Бельгиец хорош.
Igo0rek
Igo0rek ответил Artuom
сегодня в 00:15
Artuom:
Жалеет что не подписали когда в Германии играл))) Побоялись большие деньги отдать... ну в принципе как обычно для Баварии. А шейхам раз плюнуть, вот поэтому и скупают лучших.
Скупают лучших? Что-то тебя совсем понесло... Мы не купили ни одного игрока, который бы походил на ранг супер мировой звезды футбола. Хорошие игроки, подающие большие надежды, но не лучшие...
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 00:11
Даже не мечтай!
Artuom
Artuom
сегодня в 00:11
Жалеет что не подписали когда в Германии играл))) Побоялись большие деньги отдать... ну в принципе как обычно для Баварии. А шейхам раз плюнуть, вот поэтому и скупают лучших.
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