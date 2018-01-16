Хайнкес: «Отдал бы свою последнюю рубашку, чтобы подписать Де Брюйне»

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес рассыпался в комплиментах полузащитнику «Манчестер Сити» Кевину Де Брюйне.
«Де Брюйне был не так хорош в прошлом сезоне, но сейчас я бы отдал последнюю рубашку, лишь бы подписать его.
На этой позиции у вас в команде должен быть такой футболист. Безусловно, на данный момент Кевин показывает выдающийся футбол».
Сам бельгиец не намерен покидать «Манчестер Сити».
Да и не обязательно покупать мировых звёзд, можно ведь купить талантливых игроков с претензией на становление звездой. Как в случае с Сильвой. Или Яя Туре, после отличной игры в Барсе. Или Компани, уже тогда ему пророчили стать звездой, ведь потенциал был огромным налицо.
Да и не обязательно покупать мировых звёзд, можно ведь купить талантливых игроков с претензией на становление звездой. Как в случае с Сильвой. Или Яя Туре, после отличной игры в Барсе. Или Компани, уже тогда ему пророчили стать звездой, ведь потенциал был огромным налицо.