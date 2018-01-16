Хайнкес: «Отдал бы свою последнюю рубашку, чтобы подписать Де Брюйне»

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес рассыпался в комплиментах полузащитнику «Манчестер Сити» Кевину Де Брюйне.

«Де Брюйне был не так хорош в прошлом сезоне, но сейчас я бы отдал последнюю рубашку, лишь бы подписать его.

На этой позиции у вас в команде должен быть такой футболист. Безусловно, на данный момент Кевин показывает выдающийся футбол».

Сам бельгиец не намерен покидать «Манчестер Сити».