Божович: «Осенью „Арсенал“ доказал, что способен на большие победы»

В этот понедельник тульский «Арсенал» вылетел на сбор в Турцию. По прилёте туляки провели первое занятие, включавшее пробежку, ускорения и другие упражнения без мяча. Главный тренер команды Миодраг Божович дал комментарий после окончания занятия:

«Это восстановительная тренировка после долгой дороги. Чувствуется, что ребята соскучились по совместной работе. Вступаем в новый год с оптимизмом. Осенью мы доказали, что способны на большие победы. Чтобы развить успех, надо ещё много трудиться».

Отметим, что на сборе присутствовал новичок «Арсенала» Игорь Обухов.