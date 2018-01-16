Моуриньо: «Близок ли МЮ к подписанию Санчеса? Понятия не имею»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо после победы над «Сток Сити» (3:0) в матче 23-го тура АПЛ прокомментировал слухи о возможном переходе форварда «Арсенала» Алексиса Санчеса в стан «Красных дьяволов»:

«Близки ли мы к подписанию Санчеса? Понятия не имею. Сегодня я полностью отстранился от всего этого, просто сосредоточился на своём матче и не беспокоился ни о чём другом.

Я не собираюсь рассуждать о гипотетических ситуациях. Вероятно, есть и другие клубы, которые интересуются Санчесом, и пытаются оформить его переход. И я не должен говорить о футболисте, который является игроком „Арсенала“».