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Чорлука: «Братья Миранчуки. Вот кого должны бояться соперники сборной России!»

сегодня, 03:59

Защитник «Локомотива» и сборной Хорватии Ведран Чорлука, восстановившийся после тяжёлой травмы, поделился мнением о шансах сборной России достичь успеха на домашнем чемпионате мира, а также отметил высокий класс атакующих игроков в составе «железнодорожников»:

«Я смотрел товарищеские игры с Аргентиной и Испанией. Понравилось! Осталось вашей сборной также выступить летом, как минимум – выйти из группы. Но важно себя не переоценить. В каждой команде есть свой „сюрприз“. Взять тот же Египет. Может показаться, что – ах, сейчас будет легко, – а потом наткнуться на Салаха, одного из лучших футболистов в Европе. В любом случае, я желаю сборной России удачи.

Какой сюрприз есть у российской команды? Это братья – Лёша и Антон [Миранчуки]. Вот кого должны бояться ваши соперники! У братьев огромный потенциал: если они захотят стать топ-игроками – они ими станут. Ничто им не может помешать, кроме них самих. Алексей очень прибавил по сравнению с прошлым сезоном. А Антон – это вообще сюрприз для всех. Человек вернулся из аренды, но что он творит сейчас на поле! Уверен, Антон внёс очень большие изменения в игру команды.

Вообще, у нас мощнейшая атакующая группа. Фернандеш, Фарфан, Миранчуки. В чемпионате России много сильных и креативных игроков, но ни у одной команды нет такого подбора, как у нас».

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Parovoznic
Parovoznic
сегодня в 08:05
Пральна сказал. Не знаю, чего все так восхищаются Головиным. Или того пиарит кто-то, что б набить ему трансферную цену?

Миранчуки - это будущее нашего футбола (хорошее или нет ли - увы, какое есть). Если, канеш, они в этом сами себе в этом не помешают, - тут Чарли опять же прав.
амурец
амурец
сегодня в 05:50
согласен Миранчуки молодцы если и дальше так будут относится к игре могут добиться больших успехов
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