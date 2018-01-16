Чорлука: «Братья Миранчуки. Вот кого должны бояться соперники сборной России!»

Защитник «Локомотива» и сборной Хорватии Ведран Чорлука, восстановившийся после тяжёлой травмы, поделился мнением о шансах сборной России достичь успеха на домашнем чемпионате мира, а также отметил высокий класс атакующих игроков в составе «железнодорожников»:

«Я смотрел товарищеские игры с Аргентиной и Испанией. Понравилось! Осталось вашей сборной также выступить летом, как минимум – выйти из группы. Но важно себя не переоценить. В каждой команде есть свой „сюрприз“. Взять тот же Египет. Может показаться, что – ах, сейчас будет легко, – а потом наткнуться на Салаха, одного из лучших футболистов в Европе. В любом случае, я желаю сборной России удачи.

Какой сюрприз есть у российской команды? Это братья – Лёша и Антон [Миранчуки]. Вот кого должны бояться ваши соперники! У братьев огромный потенциал: если они захотят стать топ-игроками – они ими станут. Ничто им не может помешать, кроме них самих. Алексей очень прибавил по сравнению с прошлым сезоном. А Антон – это вообще сюрприз для всех. Человек вернулся из аренды, но что он творит сейчас на поле! Уверен, Антон внёс очень большие изменения в игру команды.

Вообще, у нас мощнейшая атакующая группа. Фернандеш, Фарфан, Миранчуки. В чемпионате России много сильных и креативных игроков, но ни у одной команды нет такого подбора, как у нас».