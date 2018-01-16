Моуриньо: «Мхитарян – игрок высокого класса. Возможно, он уйдёт, возможно, останется»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо высказался по поводу будущего своего подопечного Генриха Мхитаряна:

«Мхитарян – футболист высокого класса, он мне нравится. Покинет ли он клуб? Это возможно. Но также возможно, что он останется.

Я просто пытаюсь защитить его и команду. Поэтому давайте просто посмотрим, останется ли он в МЮ или уйдёт из него. Рынок открыт».

Напомним, ранее сообщалось, что полузащитник сборной Армении может стать частью сделки по приобретению «манкунианцами» форварда «Арсенала» Алексиса Санчеса.