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Чалов: «В этот раз не стал даже игровую приставку брать с собой на сбор»

сегодня, 04:53

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов рассказал о работе на первом зимнем сборе «армейцев» в Испании:

«Усталость уже чуть поднакопилась, но это нормально. Все знают, как нелегко бывает на первом сборе, когда каждый день по плану две тренировки, и акцент делается на физическую подготовку. Этот период нужно просто перетерпеть, а дальше начнутся товарищеские матчи, станет проще, в том числе и психологически. Так что с настроением всё в порядке. Сейчас нужно стиснуть зубы и пахать, и усилия обязательно окупятся. Но лукавить не буду, конечно, хочется, чтобы первый сбор поскорее закончился.

Паулино Гранеро раздал нам специальную программу на время отпуска. До Нового года я отдыхал, а потом начал поддерживать форму. Скажу честно, не все требования выполнил, в основном заменял нагрузки игрой в футбол. Играл на „коробке“ с друзьями в своё удовольствие. Но это шло организму на пользу.

Как отдыхаю в перерывах между тренировками? Я даже не стал в этот раз брать игровую приставку – знал, что предстоит очень серьёзная работа. Действительно, приходишь в номер и валишься с ног от усталости. После первой тренировки стараюсь обязательно поспать, вечером предпочитаю спокойный отдых – поесть, сходить на массаж и снова лечь спать. Иногда можно посмотреть в лобби какой-нибудь хороший матч.

Оглядываясь назад, могу сказать, что именно прошлая весна, наверное, получилась для меня самой удачной во многом благодаря работе, проделанной в Кампоаморе. Так что и на этот раз постараюсь выложиться полностью и надеюсь, что и заключительный отрезок нынешнего сезона получится не хуже».

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Все комментарии
Суеверный
Суеверный
сегодня в 09:00
Как безнадежно я отстал от жизни. На сборах было три тренировки в день. Исключение - либо десятка (10 км) либо просто разгрузочный день. Только тогда две тренировки. Обычно три. Без сборов - тоже две. В течение учебного года - одна. Если соревнования, то совмещено.
The Frei
The Frei
сегодня в 08:41
Ну и зря.

Когда мой брат ходил в разные футбольные секции, тренеры говорили одну и туже вещь: "Больше играйте в фифу, что бы лучше понимать задачу на поле".
Василий 50
Василий 50
сегодня в 08:37
Чалова перехвалили, а медные трубы он пройти не смог - как игрок Федор перегорел. Чтобы реанимировать карьеру, ему нужно срочно уйти из ЦСКА.
самуил кац 1
самуил кац 1 ответил MALOVAR
сегодня в 08:13
MALOVAR:
давай уж Федя выложись как следует,чтобы тормознуть для нас паровоз
Вы сами тормознуть попробуйте, а то ведь после вашей очной игры и никакой Федя может не помочь.
самуил кац 1
самуил кац 1
сегодня в 08:11
Да, если приставку не взял - настрой серьезный, сразу видать ! Хотя, ему ведь Витька Бульбашонок железную дорогу обещал подогнать, первый сбор можно и без приставки скоротать.
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 07:33
Правильно сделал, что не брал приставку..). Не до приставок будет во второй части чемпионата..))
Россия впереди всех
Россия впереди всех
сегодня в 06:43
какие жертвы!
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 05:03
давай уж Федя выложись как следует,чтобы тормознуть для нас паровоз
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