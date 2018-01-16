Чалов: «В этот раз не стал даже игровую приставку брать с собой на сбор»

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов рассказал о работе на первом зимнем сборе «армейцев» в Испании:

«Усталость уже чуть поднакопилась, но это нормально. Все знают, как нелегко бывает на первом сборе, когда каждый день по плану две тренировки, и акцент делается на физическую подготовку. Этот период нужно просто перетерпеть, а дальше начнутся товарищеские матчи, станет проще, в том числе и психологически. Так что с настроением всё в порядке. Сейчас нужно стиснуть зубы и пахать, и усилия обязательно окупятся. Но лукавить не буду, конечно, хочется, чтобы первый сбор поскорее закончился.

Паулино Гранеро раздал нам специальную программу на время отпуска. До Нового года я отдыхал, а потом начал поддерживать форму. Скажу честно, не все требования выполнил, в основном заменял нагрузки игрой в футбол. Играл на „коробке“ с друзьями в своё удовольствие. Но это шло организму на пользу.

Как отдыхаю в перерывах между тренировками? Я даже не стал в этот раз брать игровую приставку – знал, что предстоит очень серьёзная работа. Действительно, приходишь в номер и валишься с ног от усталости. После первой тренировки стараюсь обязательно поспать, вечером предпочитаю спокойный отдых – поесть, сходить на массаж и снова лечь спать. Иногда можно посмотреть в лобби какой-нибудь хороший матч.

Оглядываясь назад, могу сказать, что именно прошлая весна, наверное, получилась для меня самой удачной во многом благодаря работе, проделанной в Кампоаморе. Так что и на этот раз постараюсь выложиться полностью и надеюсь, что и заключительный отрезок нынешнего сезона получится не хуже».