Флетчер: «Играл с тренером „Стока“ за сборную Шотландии. Чувствую себя старым»

Капитан «Сток Сити» Даррен Флетчер после поражения от «Манчестер Юнайтед» (0:3) в матче 23-го тура АПЛ прокомментировал назначение Пола Ламберта новым наставником «гончаров». Отметим, что в игре с МЮ командой руководил Эдди Недзвецки.

«Эдди проделал потрясающую работу в короткий срок и при сложных обстоятельствах. Мы отдали на поле всё.

Приход нового тренера придаст игрокам сил, это шанс для всех начать с чистого листа, ребята это понимают. Мы боремся за выживание, за право остаться в элите.

Я играл с Полом Ламбертом в дебютном матче за сборную Шотландии, и это заставляет меня чувствовать себя старым. Оно хорошо работал в трудных условиях в АПЛ. Я считаю, что мы получили очень хорошего тренера».