Испанская полиция подозревала Месси в сокрытии доходов через благотворительные матчи

Испанская полиция подозревала нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси в сокрытии доходов при помощи благотворительных матчей. По данным источника, с 2012 года следователи собирали информацию по проведению фондом Месси благотворительных матчей. Полиция подозревала, что большая часть вырученных средств не доходила до фонда. По словам свидетеля Гильермо Марина, организатора шести благотворительных матчей с 2012 по 2013 год, суммарный доход от проведения этих встреч составил $6.9 млн, тогда как в фонд были переведены только $300 тыс.

В 2015 году следователи представили отчёт о данном расследовании в суд, но дело не было возбуждено из-за недостатка улик.

Напомним, по недавно опубликованным данным Football Leaks, Месси в год зарабатывает более € 100 млн.