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Испанская полиция подозревала Месси в сокрытии доходов через благотворительные матчи

сегодня, 07:57

Испанская полиция подозревала нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси в сокрытии доходов при помощи благотворительных матчей. По данным источника, с 2012 года следователи собирали информацию по проведению фондом Месси благотворительных матчей. Полиция подозревала, что большая часть вырученных средств не доходила до фонда. По словам свидетеля Гильермо Марина, организатора шести благотворительных матчей с 2012 по 2013 год, суммарный доход от проведения этих встреч составил $6.9 млн, тогда как в фонд были переведены только $300 тыс. 

В 2015 году следователи представили отчёт о данном расследовании в суд, но дело не было возбуждено из-за недостатка улик.

Напомним, по недавно опубликованным данным Football Leaks, Месси в год зарабатывает более € 100 млн.

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Все комментарии
Merdzik
Merdzik
сегодня в 09:06
Ну вот понабежали стервятники.
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 09:05
Реал начал безнадёжно отставать и сразу же всплыли дела о сокрытии доходов у Месси. Совпадение? Не думаю! )
benderivan
benderivan
сегодня в 08:58
Новость про меську, барсаглоры сразу взъелись, пытаются стрелки перевести, ахахах, как обычно.
Zidane.5
Zidane.5
сегодня в 08:53
Даже ирландские лепреконы из сказок не были такими падкими на золото.
cska plus
cska plus
сегодня в 08:50
Гном он и есть гном, не то, что нормально играть не умеет но и зарабатывает грязно.
Don trambon
Don trambon
сегодня в 08:42
Прикрываться благотворительностью, что бы отмывать деньги, как это мерзко, в стиле месси и балета.

Хотя чего ждать от этих после свадьбы месси, когда кучка миллионеров пожертвовала объедки со стола и денег, сколько мэсси зарабатывает в минуту.

ПОЗОРИЩЕ!
Happyboy Barca
Happyboy Barca
сегодня в 08:05
так . нужноеше и на паулиньо найти компромат ибо этот некрасивый забил больше чем бегунок красавица и бревно мадрида
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