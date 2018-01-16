Ван Марвейк и ван Гал претендуют на пост наставника сборной Австралии

Голландцы Берт ван Марвейк и Луи ван Гал претендуют на пост главного тренера сборной Австралии. «Соккеруз», которым летом выступать на чемпионате мира, до сих пор не определились с кандидатурой рулевого после ухода Анге Постекоглу.

Фаворитом на место считается ван Марвейк, поскольку у него более скромные финансовые аппетиты и он успешно тренировал команду Саудовской Аравии, выведя её на мундиаль, но не сработавшись с местным руководством. Из-за этого ван Марвейк покинул команду в 2017 году.

Что касается ван Гала, то его последним местом работы был «Манчестер Юнайтед».

Отмечается, что тренеры могут возглавить команду только на время чемпионата мира, а дальше «Соккеруз» будет готовить местный специалист.