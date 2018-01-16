Бышовец: «Шатов и Дзюба перестали бороться за свои места на поле»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал ситуацию с игроками «Зенита» Артемом Дзюбой и Олегом Шатовым, которые не полетели вместе с остальной командой на первый сбор в ОАЭ и, скорее всего, временно покинут клуб.

«На мой взгляд, они проигрывают конкуренцию одноклубникам. Вторая причина связана с тренером. Они никак не вписываются в схему Роберто Манчини, и, по-моему, они сами в этом виноваты. Шатов и Дзюба перестали бороться за свои места на поле. Наверное, они думают, что раз за их плечами есть определенный опыт, титулы, то им уже не нужно ничего доказывать. Это в корне неправильная позиция. Нужно соответствовать требованиям Манчини, уметь перестраиваться. Кокорин сумел подстроиться, а они – нет.

У меня нет сомнений в профессиональных качествах этих хороших футболистов. Я уверен, они могут играть по-прежнему на высоком уровне, поэтому пригодятся в любом клубе РФПЛ. Шли разговоры, что Дзюба мог оказаться в „Локомотиве“, это был бы хороший вариант для него. Но, видимо, что-то не сложилось. Шатов неплохо смотрелся бы в „Спартаке“».