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Бышовец: «Шатов и Дзюба перестали бороться за свои места на поле»

сегодня, 09:38

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал ситуацию с игроками «Зенита» Артемом Дзюбой и Олегом Шатовым, которые не полетели вместе с остальной командой на первый сбор в ОАЭ и, скорее всего, временно покинут клуб.

«На мой взгляд, они проигрывают конкуренцию одноклубникам. Вторая причина связана с тренером. Они никак не вписываются в схему Роберто Манчини, и, по-моему, они сами в этом виноваты. Шатов и Дзюба перестали бороться за свои места на поле. Наверное, они думают, что раз за их плечами есть определенный опыт, титулы, то им уже не нужно ничего доказывать. Это в корне неправильная позиция. Нужно соответствовать требованиям Манчини, уметь перестраиваться. Кокорин сумел подстроиться, а они – нет.

У меня нет сомнений в профессиональных качествах этих хороших футболистов. Я уверен, они могут играть по-прежнему на высоком уровне, поэтому пригодятся в любом клубе РФПЛ. Шли разговоры, что Дзюба мог оказаться в „Локомотиве“, это был бы хороший вариант для него. Но, видимо, что-то не сложилось. Шатов неплохо смотрелся бы в „Спартаке“».

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Все комментарии
Zenfan
Zenfan
сегодня в 15:04
Забирайте лучше Дзюбу в тарасовку,там таким и место))Будут с Джикией всю Европу твиттерами своими на уши поднимать)))
Miaf
Miaf
сегодня в 14:04
Проект продолжит исправно платить Дзюбе миллионы.
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил parallels
сегодня в 13:28
parallels:
называй. мне-то что)
кабинет руководства ростова в тот день напоминал филиал тарасовки. дымило, бомбило, 01 звонили)

И НИЧЕГО не сделали. Да да да.
parallels
parallels ответил AntiherQ1488
сегодня в 13:28
AntiherQ1488:
Сказать тебе, что произошло?) Небольшой откат. Или большой. Ты называешь это лазейкой, я - мошенничеством.
называй. мне-то что)
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил parallels
сегодня в 13:27
parallels:
мы о новосельцеве) детали насчёт других переходов мне неизвестны. но, раз руководство поставщика не ругалось, как тогда - то оно осталось довольно компенсацией.
Сказать тебе, что произошло?) Небольшой откат. Или большой. Ты называешь это лазейкой, я - мошенничеством.
parallels
parallels ответил AntiherQ1488
сегодня в 13:26
AntiherQ1488:
Почему ничего не сделали и Полоз с Ерохиным так же перешли?
мы о новосельцеве) детали насчёт других переходов мне неизвестны. но, раз руководство поставщика не ругалось, как тогда - то оно осталось довольно компенсацией.
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил parallels
сегодня в 13:23
parallels:
а ты руководство ростова считаешь даунами, которые спят и видят, как бы игрока сплавить побыстрее за 8 лямов? тупо недоглядели в контракте, чем покупатель и воспользовался.
Почему ничего не сделали и Полоз с Ерохиным так же перешли?
parallels
parallels ответил AntiherQ1488
сегодня в 13:22
AntiherQ1488:
Вот представь, я функционер Ростова. Отвечаю за контракты. У меня есть игрок - сборной. Он наверняка подорожает из за этого. И я его отдам за 8 млн рублей?) Хорошо, допустим я тупой и не компетентный. Но через пол года отдам еще нескольких по той же схеме?) Притом, что есть условный цска, где верблюд в атаке бегает? Серьезно?
а ты руководство ростова считаешь даунами, которые спят и видят, как бы игрока сплавить побыстрее за 8 лямов? тупо недоглядели в контракте, чем покупатель и воспользовался.
hfcrfn
hfcrfn
сегодня в 13:21
Не, ну раз солнцеликий сказал, значит так оно и есть. Аве!
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил blitz
сегодня в 12:50
blitz:
А еще прославились с Марибором и Ливерпулем.
Мы разве проиграли Марибору?
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил parallels
сегодня в 12:50
parallels:
история знает много примеров неправильно составленных контрактов, в которых можно найти лазейку. и при чём тут мошенничество? у тебя есть возможность купить товар раз в 100 дешевле - откажешься?
Вот представь, я функционер Ростова. Отвечаю за контракты. У меня есть игрок - сборной. Он наверняка подорожает из за этого. И я его отдам за 8 млн рублей?) Хорошо, допустим я тупой и не компетентный.
Но через пол года отдам еще нескольких по той же схеме?) Притом, что есть условный цска, где верблюд в атаке бегает? Серьезно?
blitz
blitz ответил AntiherQ1488
сегодня в 12:47
AntiherQ1488:
Самедов, Глушаков - стали чемпионами России и обладателями суперкубка. Чего добился Новосельцев итд? Лавки в зените?
А еще прославились с Марибором и Ливерпулем.
parallels
parallels ответил AntiherQ1488
сегодня в 12:46
AntiherQ1488:
Пол беды, что вы - мошенники, это я всегда знал, плохо то, что никто не понес за это наказания, как обычно у нас и бывает.
история знает много примеров неправильно составленных контрактов, в которых можно найти лазейку. и при чём тут мошенничество? у тебя есть возможность купить товар раз в 100 дешевле - откажешься?
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил blitz
сегодня в 12:45
blitz:
Шатов не настолько глуп, что бы ставить крест на своей карьере в тарасовке.
Самедов, Глушаков - стали чемпионами России и обладателями суперкубка. Чего добился Новосельцев итд? Лавки в зените?
Василий 50
Василий 50
сегодня в 12:43
В "Зените-2" за место в составе тоже придется бороться.
blitz
blitz ответил Сергеевич вернулся 1
сегодня в 12:39
Сергеевич вернулся 1:
Стыдно за Манчини..а говорили он велик)
Стыдно за физручишку после 0:7
blitz
blitz ответил Литейный 4
сегодня в 12:38
Литейный 4:
Спартак Шатов явно усилит. Только он туда не пойдет. Не захочет марать себя :)
Шатов не настолько глуп, что бы ставить крест на своей карьере в тарасовке.
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил parallels
сегодня в 12:33
parallels:
да-да, ожидаемый коммент) даже статью тут пилили, с целью расследовать, как так вышло) а зенит тупо нашёл лазейку в контракте новосельцева и забрал даром. кабинет руководства ростова в тот день напоминал филиал тарасовки. дымило, бомбило, 01 звонили)
Дада, а через пол года еще пол Ростова украли, по той же схеме, и руководство не сделало ничего, ни новых контрактов, ни изменений, НИЧЕГО. Хватит смешить народ))
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил parallels
сегодня в 12:30
parallels:
да-да, ожидаемый коммент) даже статью тут пилили, с целью расследовать, как так вышло) а зенит тупо нашёл лазейку в контракте новосельцева и забрал даром. кабинет руководства ростова в тот день напоминал филиал тарасовки. дымило, бомбило, 01 звонили)
Или ты серьезно думаешь, что клуб страны, играющий в высшей лиге, настолько недееспособен, что даже контракт составить не может грамотный?)
Либо в Ростове тупицы, либо вы - мошенники. Одно из двух. я - за второй вариант.
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил parallels
сегодня в 12:28
parallels:
да-да, ожидаемый коммент) даже статью тут пилили, с целью расследовать, как так вышло) а зенит тупо нашёл лазейку в контракте новосельцева и забрал даром. кабинет руководства ростова в тот день напоминал филиал тарасовки. дымило, бомбило, 01 звонили)
Пол беды, что вы - мошенники, это я всегда знал, плохо то, что никто не понес за это наказания, как обычно у нас и бывает.
parallels
parallels ответил AntiherQ1488
сегодня в 12:26
AntiherQ1488:
Вот другие клубы глупые, покупают за миллионы долларов или евро. А зенит - умный. Игрока сборной за 8 млн рублей. На лавочку. Мдааа.
да-да, ожидаемый коммент) даже статью тут пилили, с целью расследовать, как так вышло) а зенит тупо нашёл лазейку в контракте новосельцева и забрал даром. кабинет руководства ростова в тот день напоминал филиал тарасовки. дымило, бомбило, 01 звонили)
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил parallels
сегодня в 12:05
parallels:
анюков много есть не просит. новосельцев же, купленный за 8 миллионов рублей, может отбить свою з/п, если сплавить его к татарам за несколько лямов $, там его бердыев ждёт.
Вот другие клубы глупые, покупают за миллионы долларов или евро. А зенит - умный. Игрока сборной за 8 млн рублей. На лавочку. Мдааа.
parallels
parallels ответил AntiherQ1488
сегодня в 12:03
AntiherQ1488:
Ну Анюков в возрасте, и вроде в зенит 2, эти двое - фиг знает куда, а что с Новосельцевым? И ни новостей, ничего. Будет учить Заболотного, как сидеть на лавке и ничего не делать?)
анюков много есть не просит. новосельцев же, купленный за 8 миллионов рублей, может отбить свою з/п, если сплавить его к татарам за несколько лямов $, там его бердыев ждёт.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 11:57
Тяжко бремя гегемона.......
Любой может затеряться средь великих....
Быть лучшими среди лучших - очень тяжело...
Может в отсутствии конкуренции,в любом другом клубе...на расслабоне и покатит.....как было ранее у Артёмки в Ростове....

Удачи парням !!!!
борька
борька
сегодня в 11:55
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488 ответил parallels
    сегодня в 11:55
    parallels:
    новосельцев, м.кержаков, анюков. шатов, дзюба - те, кого не взяли на сбор.
    Ну Анюков в возрасте, и вроде в зенит 2, эти двое - фиг знает куда, а что с Новосельцевым? И ни новостей, ничего.
    Будет учить Заболотного, как сидеть на лавке и ничего не делать?)
    parallels
    parallels ответил AntiherQ1488
    сегодня в 11:47
    AntiherQ1488:
    А Новосельцев там что?) Прирос к лавке, не смогли отодрать, чтоб куда то сплавить?)
    новосельцев, м.кержаков, анюков. шатов, дзюба - те, кого не взяли на сбор.
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488
    сегодня в 11:09
    А Новосельцев там что?) Прирос к лавке, не смогли отодрать, чтоб куда то сплавить?)
    самуил кац 1
    самуил кац 1 ответил kolpankolpan
    сегодня в 11:04
    kolpankolpan:
    Да пристройте вы уже их.Плачутся целый год.Такие бедолаги прямо пропадают.Один умеет но губа безвольная. У другого ни удара ни скорости.
    С чего это они " пропадают " ? Денежка капает исправно, им ли быть в печали ?
    ermak6848
    ermak6848
    сегодня в 10:49
    Подмечено Правильно ....
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