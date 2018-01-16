Тимофеев: «Надеюсь, тренеры „Спартака“ будут доверять мне после травмы»

Полузащитник «Спартака» Артем Тимофеев рассказал о своем восстановлении после травмы крестообразных связок колена, которую он получил в августе.

«Настраиваю себя и повторяю в голове, что вернусь, стану сильнее, ещё лучше. Надеюсь, что тренеры будут так же доверять мне после травмы, а я буду так же играть и помогать команде.

Сегодня могу практически всё делать, только без ударов по воротам. Родители поддерживали, переживали, они смотрели матч. Говорили, чтобы не напрягал ногу, не торопился. День за днём, шаг за шагом идёшь, сегодня то, завтра другое. Не нужно думать, что будет через неделю или месяц. Всё идёт по плану, двигаюсь вперёд, с каждым днём всё лучше. Мыслю только положительно.

Восстановлюсь, вернусь в форму, никуда я не денусь. Буду готов помочь команде на 100 %. Надеюсь, к сезону буду готов».