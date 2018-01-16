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Франция. Лига 1 2017/2018, 21 тур 1 X 2
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21:00 26’ Логотип футбольный клуб МарсельМарсель 0:0 Логотип футбольный клуб СтрасбурСтрасбур Фонбет 1.27 5.9 9.8
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Тимофеев: «Надеюсь, тренеры „Спартака“ будут доверять мне после травмы»

сегодня, 09:56

Полузащитник «Спартака» Артем Тимофеев рассказал о своем восстановлении после травмы крестообразных связок колена, которую он получил в августе.

«Настраиваю себя и повторяю в голове, что вернусь, стану сильнее, ещё лучше. Надеюсь, что тренеры будут так же доверять мне после травмы, а я буду так же играть и помогать команде.

Сегодня могу практически всё делать, только без ударов по воротам. Родители поддерживали, переживали, они смотрели матч. Говорили, чтобы не напрягал ногу, не торопился. День за днём, шаг за шагом идёшь, сегодня то, завтра другое. Не нужно думать, что будет через неделю или месяц. Всё идёт по плану, двигаюсь вперёд, с каждым днём всё лучше. Мыслю только положительно.

Восстановлюсь, вернусь в форму, никуда я не денусь. Буду готов помочь команде на 100 %. Надеюсь, к сезону буду готов».

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 14:27
Тимох,всё будет путём ! Мы ждём тебя , главное не форсируй лечение ! Всему своё время !!!
Викос
Викос
сегодня в 12:56
Удачи!
cska plus
cska plus
сегодня в 11:43
Не тот клуб ты выбрал, там ни у кого нет будущего.
stavr74
stavr74
сегодня в 11:32
всё в твоих руках
AntiherQ1488
AntiherQ1488
сегодня в 10:48
Если будешь как Зобнин, вернешься еще сильнее. Ты - правильный Артем, не то, что шлюба.
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 10:38
Лишний ты паря в среде негров.
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 10:26
Как в жизни..надо доказывать кто есть кто. Главное не терять лицо человека..Удачи!
vashinin
vashinin
сегодня в 10:11
Не дрейфь! Все в твоих руках!
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 10:07
СНАЧАЛА У ШОКОЛАДОК ДОВЕРИЕ ЗАСЛУЖИ

ГЫ-ГЫ
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