Губернатор: «Спекулятивных цен на гостиницы в Екатеринбурге не будет»

Свердловские власти не прогнозируют спекулятивных цен на проживание в гостиницах Екатеринбурга во время чемпионата мира. В этом заверил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

«Нет ничего плохого, что бизнес заработает во время чемпионата. Однако перегибов быть не должно, спекулятивных цен [на проживание в гостиницах] не будет. А если представители бизнеса будут злоупотреблять, то мы возьмем их на заметку».

Куйвашев также добавил, что строительство стадиона в Екатеринбурге полностью закончено, осталось сделать косметический ремонт.