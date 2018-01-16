Суарес: «Опасался, что после укуса Кьеллини мой трансфер в „Барселону“ не состоится»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес признался, что боялся срыва перехода в каталонский клуб, когда на ЧМ-2014 он укусил защитника сборной Италии Джорджо Кьеллини. Напомним, что инцидент произошел на 78-й минуте матча группового этапа чемпионата мира 2014 Италия - Уругвай.



«Я сразу понял, что я сделал. Даже после гола Година я уже думал о последствиях.



После завершения матча я зашел в раздевалку, там была моя жена с детьми. Она сразу меня спросила, что я сделал. Я не хотел воспринимать реальность, все отрицал, у меня лились слезы.



Опасался ли я, что мой трансфер в „Барселону“ не состоится? Да, конечно».