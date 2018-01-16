Суарес: «Опасался, что после укуса Кьеллини мой трансфер в „Барселону“ не состоится»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Кубок
  • Франция. Лига 1
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Португалия. Примейра
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Франция. Лига 2
Англия. Кубок 2017/2018, 3-й раунд, переигровка 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити -:- Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд Фонбет 1.2 5.8 13
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм -:- Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун - - -
Франция. Лига 1 2017/2018, 21 тур 1 X 2
21:00 23’ Логотип футбольный клуб БордоБордо 0:0 Логотип футбольный клуб КанКан Фонбет 1.8 3.35 4.9
21:00 23’ Логотип футбольный клуб МарсельМарсель 0:0 Логотип футбольный клуб СтрасбурСтрасбур Фонбет 1.27 5.9 9.8
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб МонакоМонако -:- Логотип футбольный клуб НиццаНицца Фонбет 1.72 3.9 5.25
  • Главные новости
  • Все новости
21:20
ПСЖ переключился с Доннаруммы на вратаря «Атлетико»0
19:58
Новосельцева у «Зенита» арендует «Рубин» 67
19:09
Неймар через полгода станет игроком «Реала»45
18:45
Роналду, Федерер, Надаль и Хэмилтон – претенденты на престижную спортивную премию12
18:12
Дороги «Анжи» и Фибела разошлись, так как игрок был арестован17
21:18
Артуро Видаль забил шикарный гол рабоной, стоя за воротами0
21:10
«Ньюкасл» выбирает между Суаре и Кенеди0
21:07
«Вердер» заинтересован в трансфере защитника «Спартака»2
20:59
Неймар сможет сыграть с «Дижоном»1
20:56
«Краснодар» претендует на полузащитника сборной Перу1
20:44
Конте: «Переживаю ли я о том, чтобы игроки „Челси“ были счастливы? Нет, не переживаю»2
20:33
Каррагер: «Переход в МЮ Санчеса сулит неприятности Марсьялю»1
20:31
Представитель Фибела рассказал о расторжении контракта с «Анжи»0
20:25
«Суонси» понадобился еще один игрок мадридского «Атлетико»3
20:23
Вальверде: «„Барселона“ не будет излишне драматизировать по поводу травмы Дембеле»4
20:19
«Торино» нацелился на полузащитника «Уотфорда»0
20:09
«Рома» просит у «Ливерпуля» за своего вратаря рекордные деньги8
19:55
«Беневенто» не спешит подписывать Каналеса0
19:50
М'Вила: «Я совершал ошибки, но винить в них могу только себя»2
19:45
Дуайт Йорк: «Мхитарян вписался бы в игру „Арсенала“»7
19:35
Владелец «Милана» назвал слухами информацию о деле об отмывании денег при покупке клуба1
19:24
Ламберт: «„Сток Сити“ не хватает стабильности»0
18:56
Мельгарехо: «Промес – потрясающий футболист! Да что там, просто выдающийся»10
18:52
«Парма» подписала защитника «Сассуоло»0
18:51
Роналду не поможет «Реалу» в матче с «Леганесом»3

Суарес: «Опасался, что после укуса Кьеллини мой трансфер в „Барселону“ не состоится»

сегодня, 10:59

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес признался, что боялся срыва перехода в каталонский клуб, когда на ЧМ-2014 он укусил защитника сборной Италии Джорджо Кьеллини. Напомним, что инцидент произошел на 78-й минуте матча группового этапа чемпионата мира 2014 Италия - Уругвай.

«Я сразу понял, что я сделал. Даже после гола Година я уже думал о последствиях.

После завершения матча я зашел в раздевалку, там была моя жена с детьми. Она сразу меня спросила, что я сделал. Я не хотел воспринимать реальность, все отрицал, у меня лились слезы.

Опасался ли я, что мой трансфер в „Барселону“ не состоится? Да, конечно».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Конте: «Переживаю ли я о том, чтобы игроки „Челси“ были счастливы? Нет, не переживаю»
Сегодня, 20:44 2
Каррагер: «Переход в МЮ Санчеса сулит неприятности Марсьялю»
Сегодня, 20:33 1
Вальверде: «„Барселона“ не будет излишне драматизировать по поводу травмы Дембеле»
Сегодня, 20:23 4
«Беневенто» не спешит подписывать Каналеса
Сегодня, 19:55 0
Дуайт Йорк: «Мхитарян вписался бы в игру „Арсенала“»
Сегодня, 19:45 7
Владелец «Милана» назвал слухами информацию о деле об отмывании денег при покупке клуба
Сегодня, 19:35 1
Обсудить
Все комментарии
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 15:57
Больше наверное не будет кусать
Супервайзер
Супервайзер
сегодня в 15:49
Так тебя и взяли в Барселону, чтоб ты всех перекусал там. Месси первым стоял в очереди)).
Russian_spb
Russian_spb
сегодня в 15:18
тот редкий случай, когда дурачек с возрастом поумнел и стал адекватным челом.
молодец.
Nickolai S
Nickolai S
сегодня в 14:50
Испугался, небось, что итальяшка ядовитый окажется.
AshleyRose
AshleyRose
сегодня в 14:30
Всегда нравился Суарес как игрок, даже несмотря на его недостатки (укусы и симуляции) - он такой тип человека, который сделает ради победы все возможное. Его страсть и самоотдача на высшем уровне, помню смотрел игры Ливерпуля - нравились его умные действия на поле, то, как он принимает мяч, как его обрабатывает, результативность, дальний удар, голевое чутье, все это и делает его лучшим нападающим в мире. Думал, что он загнется в Барселоне, так как не очень подходил этой команде по стилю игры как по мне, но он заиграл, молодец.
Aslanergazy
Aslanergazy
сегодня в 13:34
Суарес-овчарка!
VIPded
VIPded
сегодня в 11:57
Главное, чего следовало опасаться - выживет ли Кьеллини! )))
амурец
амурец
сегодня в 11:20
при всей гадостности Суареса, игрок он очень хороший
311
311
сегодня в 11:19
Сам укусил, сам заплакал! Походу сам себе еще и скорую вызвал!)
goalaktika
goalaktika
сегодня в 11:18
Грязный и подлый симулянт этот Кусарес. Кьеллини не первая и последняя его жертва. И такой же грязный игрок как он, Коста вернулся в Атлетико. Может увидим их стычку)
No problem
No problem
сегодня в 11:15
Ну кусакать это у него в крови.
Не раз это делал.
Психика не стабильная у него,хотя нап он мощный.
Ismadiyar
Ismadiyar
сегодня в 11:04
К счастью все это уже в прошлом, сейчас Суарес топовый ЦН Барсы один из лучших в мире, смог выйти на такой уровень, когда ФИФА даже запретил ему тренироваться с игроками, все допускают ошибки,но извлечешь ли ты от них урок, дело другое, Суарес смог! Один из лучших трансферов Барсы
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
сегодня в 11:04
Барса бы сделала большую ошибку,не приобретя Суареса.Это уже в прошлом,реальность такова,что Луис лучший на своей позиции
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100