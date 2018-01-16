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«Реал» готов заплатить сумму отступных за Икарди

сегодня, 11:50

«Реал» готов выплатить сумму отступных за нападающего «Интера» Мауро Икарди, которая составляет 110 млн евро.

Мадридский клуб ищет нападающего и в конечном итоге остановил свой выбор на Икарди. Сделка может состояться уже в январе.

Руководство миланского клуба давно хотело перезаключить контракт с аргентинцем, чтобы повысить сумму отступных за Мауро до 200 млн евро, но для этого футболист запросил удвоение оклада

При этом переход в «Реал» позволил бы Икарди поиграть в Лиге чемпионов и при удачном выступлении там, возможно, побороться за место в сборной на ЧМ-2018.

Икарди забил 18 голов в 20 матчах Серии А в этом сезоне.

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Все комментарии
Ozabot
Ozabot
сегодня в 17:56
Икарди может и купят, но в сборную он вряд ли попадет. Там слишком много тех, кто его недолюбливает. Должен реально выдать потрясающий результат, чтобы ему простили его шашни с женой друга. Жаль, конечно, игрок очень хороший.
Forever Atletico de Madrid
Forever Atletico de Madrid
сегодня в 17:23
Икарди не пойдет на понижение!
Палыч82
Палыч82
сегодня в 16:33
Такое ощущение будто все эти умопомрачительные суммы крутящиеся в футболе (трансферы, зарплаты и т.п.) - миф, искусственно поддерживающийся властьдержащими людьми этого спорта для его рекламы
dimagas1
dimagas1 ответил neomessi
сегодня в 16:02
neomessi:
а за какие деньги надо покупать ? Сейчас куда не глянь такие цены. что Салах или Кейн минимум по 150 млн. А кроме них нету топовых форвардов которые готовы менять прописку свою... Увы ПСЖ и Барсы взорвали трансферный рынок.
Не спорю.Скорее всего сезона 2 эта пурга и будет.Потом догадаются ставить лимит на ценник трансфера или сколько клуб заработал за сезон,столько и тратит.
Но по 75 млн за защитника или по 100 млн за молодого негра.......энто перебор.
FERIS
FERIS ответил Borusik1975
сегодня в 16:00
Borusik1975:
Мароканский клуб истерит как всегда , не одного умного решения , да какое там ..ни одной мысли вообще..купите лучше Дзюбу за 200 лямов Позорище мароканское
Позорище это ваш барселонский полурослик,обогащавшийся со своим папиком за счёт благотворительных матчей.
Ему оказывается мало тех денег которые он зарабатывает в клубе и на рекламе.
Таких алчных людишек я ещё не встречал (
neomessi
neomessi ответил dimagas1
сегодня в 15:20
dimagas1:
В атаку нужно кого-то брать.....но не за такие деньги.
а за какие деньги надо покупать ?
Сейчас куда не глянь такие цены. что Салах или Кейн минимум по 150 млн.
А кроме них нету топовых форвардов которые готовы менять прописку свою...
Увы ПСЖ и Барсы взорвали трансферный рынок.
The Bilderberg group
The Bilderberg group
сегодня в 14:38
до лета Реал может забыть про Икарди
NOVA
NOVA
сегодня в 13:59
надо взять обязательно!!!
Deuced
Deuced
сегодня в 13:56
зимой наврядли уйдет - летом может быть
dimagas1
dimagas1
сегодня в 13:47
В атаку нужно кого-то брать.....но не за такие деньги.
No problem
No problem
сегодня в 13:39
Не помешал б.
ES ES
ES ES
сегодня в 13:29
Хороший вариант как козел отпущения =)
Borusik1975
Borusik1975
сегодня в 13:07
Мароканский клуб истерит как всегда , не одного умного решения , да какое там ..ни одной мысли вообще..купите лучше Дзюбу за 200 лямов
Позорище мароканское
Mоnоlo
Mоnоlo
сегодня в 13:05
Хороший вариант.
Timeless
Timeless
сегодня в 12:58
Зимой Икарди вряд ли в Реал уедит , про сумму отступных тоже чушь , журналюги подливают. Клаусула Мауро Икарди только летом для иностранных клубов будет действовать , и то ограниченое время , так что смело заряжать сумму можно , минимум удвоив либо утроив его отступные)
Timeless
Timeless
сегодня в 12:47
Нет Лиги Чемпионов - нет Икарди

Итоговая позиция "Интера" в конце нынешнего сезона будет определяющей в судьбе Мауро Икарди и шансах "Интера" удержать своего капитана. Без попадания в Лигу Чемпионов и доходов от участия в самом престижном клубном турнире "Интер" не сможет платить Икарди 9 млн евро в год, которые он просит.В Европе много почитателей таланта Икарди, наиболее предметный интерес проявляет мадридский "Реал". "Серия А - беспрецендентная школа для любого форварда", - сказал Карлос Тевес пару лет назад. С этим трудно не согласиться, поэтому нападающий забивший в Италии 107 голов за неполные пять лет интересен многим грандам, да еще и главный тренер сборной Аргентины ставит Икарди выше Игуаина и делает в сборной ставку на нападающего "Интера".

Настоящая любовь

Пока "Интер" спокоен, потому что Мауро Икарди никогда не изъявлял желания покинуть клуб. "Я счастлив в Милане, моя семья здесь счастлива и я играю за великий клуб. Я капитан, зачем мне что-то менять?", - Икарди неоднократно повторял это в общении с друзьями и прессой. В ответ на информацию о медосмотре для перехода в "Реал" Икарди был краток - "Бред". "Я играю в клубе который всегда выбирал играя в Play Station, потому что в составе "Интера" играли Адриано и Мартинс - мощь и скорость. Однажды, друзья моих родителей поехали в Милан и побывали на Сан Сиро. Они привезли кепки "Интера" и "Милана", для меня и моего друга. Я не раздумывая выбрал кепку "Интера", в тот момент я стал фанатом. Это был очень эмоциональный момент, когда Морратти был лично заинтересован в том, чтобы я во что бы то ни стало перешел в "Интер". Как я могу предать этот клуб?".

Фактор Лиги Чемпионов

Тем не менее, в январе будет очень трудно договориться о новом контракте с большим окладом, более длинным сроком и большей суммой отступных. Да и сам Икарди не скрывает, что хочет играть в Лиге Чемпионов: "Чтобы быть лучшим мне не хватает Европы. Серия А очень серьезный и трудный турнир, но Лига Чемпионов это совершенно другой уровень". Икарди перешел в "Интер" летом 2013 года и с тех пор ни разу не сыграл в Лиге Чемпионов. Нетрудно понять почему аргентинец может начать колебаться получив предложение от "Реала". Икарди делает все что может чтобы вернуть "Интер" в Лигу Чемпионов" забив 18 голов после 20 туров.

А что если "Интер"...

За попадание в Лигу Чемпионов "Интер" борется с "Ромой" и "Лацио". На бумаге джалоросси имеют преимущество благодаря глубине состава и качеству исполнителей, а в недавнем матче на Сан Сиро "Интеру" пришлось очень сильно потрудиться чтобы сохранить ничейный результат. Учитывая это, болельщики сильно обеспокоены действиями руководства в зимнее трансферное окно. Всем очевидно, что у "Интера" очень короткий состав для выполнения поставленных целей. "Полное самофинансирование" - такое указание пришло из Нанкина. Все бы ничего, только стоимость имебщихся игроков очень сильно упала за последнее время. Все станет еще хуже если "Интер" не выйдет в Лигу Чемпионов. К 30 июня, чтобы соответствовать критериям Финансового Фэйр Плей "Интер" должен показать прирост капитала в 50-60 млн евро. Часть этой суммы будет покрыто спонсорами, но без Лиги Чемпионов (порядка 20 млн евро) будет крайне сложно достичь необъходимого финансового показателя и придется жертвовать ключевыми игроками: Икарди, Перишич, Шриньяр. Это крайние меры и безусловно, прежде чем решится на такие жертвы, клуб тщательно изучит все возможные варианты выходя из положения.

Лучше вести бизнес

Учитывая все это, технический директор "Интера" Вальтер Сабатини требует "Сунин" агрессивно провести зимнее трансферное окно. Сабатини призывает качественно усилить состав зимой, чтобы гарантировать выход в Лигу Чемпионов, а уже летом, имея в кармане 20 млн от участия в Лиге Чемпионов, продать часть игроков чтобы достичь необходимых финансовых показателей. Но владельцы не согласны. Финансовый Фэйр Плей и директивы китайского правительства сдерживают "Сунин" от дополнительных трат. Справедливости ради, нельзя не отметить, с момента покупки "Интера", китайцы потратили огромные деньги на игроков, но те не оправдали вложений. Остается лишь сожалеть, что больше 100 млн евро были потрачены на Жоао Марио, Габриэля Барбосу и Дальберта, которые так и стали должным усилением.

Арриго Сакки: «Если твой лучший игрок, Икарди, получает мяч реже всех, это проблема. Когда я пытался вдохновить Баджо на переход к нам, то говорил ему: «Ты делаешь 30-40 касаний за матч. У нас будешь делать 100». Интер может прогрессировать».
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 12:46
Реал похоже разочаровался в своих лидерах и сейчас готов купить кого угодно за любые деньги.
FERIS
FERIS
сегодня в 12:43
Если это правда,то надо его брать!
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 12:39
Я думаю Реал купит играка
RedDevil88
RedDevil88
сегодня в 12:37
наверное самое реальное усиление для Мадрида на данный момент!в ЛЧ не заявлен и цена смешная!Хотя в МЮ я бы тоже не проч его увидеть...
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 12:35
Кого-то придется продавать или садить в глубокое кресло.
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 12:34
Реал сейчас после провального сезона будет рвать и метать
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:10
Вообще не понятно что в Реале твориться.......

Перес ещё дождался бы пока Барса оторвётся на 45 очков......а потом написал бы "Мадрид готов купить 11 гроков за 2 млрд"........
Ystavshiy
Ystavshiy
сегодня в 12:06
Отличный вариант с адекватной ценой! Надо забирать его Реалу.
parallels
parallels
сегодня в 11:59
летом он стоил 50, зенит предлагал 60. надо было предложить 70, чтобы интер точно согласился, потому что игрок уже 75 стоит. за полгода +25. https://www.soccer.ru/news/998577.shtml
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