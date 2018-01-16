«Реал» готов заплатить сумму отступных за Икарди

«Реал» готов выплатить сумму отступных за нападающего «Интера» Мауро Икарди, которая составляет 110 млн евро.

Мадридский клуб ищет нападающего и в конечном итоге остановил свой выбор на Икарди. Сделка может состояться уже в январе.

Руководство миланского клуба давно хотело перезаключить контракт с аргентинцем, чтобы повысить сумму отступных за Мауро до 200 млн евро, но для этого футболист запросил удвоение оклада.

При этом переход в «Реал» позволил бы Икарди поиграть в Лиге чемпионов и при удачном выступлении там, возможно, побороться за место в сборной на ЧМ-2018.

Икарди забил 18 голов в 20 матчах Серии А в этом сезоне.