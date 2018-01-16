Мончи: «У „Ромы“ нет предложений по Наингголану»

Спортивный директор «Ромы» Рамон Мончи опроверг информацию о том, что китайский «Гуанчжоу Эвергранд» готов заплатить 50 млн евро за полузащитника римлян Раджу Наингголана.

«Пока по Наингголану никаких предложений не поступало», — сказал Мончи.

По слухам, китайцы хотели арендовать бельгийца за 6 млн евро с обязательством выкупа. Самому футболисту они якобы были готовы платить 12 млн евро за сезон.