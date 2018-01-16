Бурлак: «Место „Крыльев“ только в Премьер-Лиге»

Новичок «Крыльев Советов» Тарас Бурлак поделился впечатлениями от перехода в самарский клуб.

«Конечно же, я очень рад вернуться в „Крылья“, где мне все хорошо знакомо. Наверное, никто из самарских болельщиков до конца не верил, что это случится, но руководство „Крыльев Советов“ проявило большую заинтересованность, и вот я здесь. Хочу помочь своей команде вернуться в Премьер-Лигу. Все вместе мы уже делали это три года назад, теперь нужно повторить этот путь.

Сомнений не было, Самара – мой второй дом. У меня были другие предложения, но мои интересы – стабильно играть и приносить пользу своей команде. Перед „Крыльями“ стоит конкретная задача на сезон – это тоже серьезный фактор.

Вылет в ФНЛ это неприятно, но мы можем выправить ситуацию. Место „Крыльев“ только в Премьер-Лиге. От ребят знаю все новости, что город сильно изменился в плане благоустройства, что весной проведем первые матчи на новом стадионе. Очень хотелось бы сыграть на нем».