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Бурлак: «Место „Крыльев“ только в Премьер-Лиге»

сегодня, 12:38

Новичок «Крыльев Советов» Тарас Бурлак поделился впечатлениями от перехода в самарский клуб.

«Конечно же, я очень рад вернуться в „Крылья“, где мне все хорошо знакомо. Наверное, никто из самарских болельщиков до конца не верил, что это случится, но руководство „Крыльев Советов“ проявило большую заинтересованность, и вот я здесь. Хочу помочь своей команде вернуться в Премьер-Лигу. Все вместе мы уже делали это три года назад, теперь нужно повторить этот путь.

Сомнений не было, Самара – мой второй дом. У меня были другие предложения, но мои интересы – стабильно играть и приносить пользу своей команде. Перед „Крыльями“ стоит конкретная задача на сезон – это тоже серьезный фактор.

Вылет в ФНЛ это неприятно, но мы можем выправить ситуацию. Место „Крыльев“ только в Премьер-Лиге. От ребят знаю все новости, что город сильно изменился в плане благоустройства, что весной проведем первые матчи на новом стадионе. Очень хотелось бы сыграть на нем».

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Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 13:46
Ну если купят место в ПЛ, то будут.
Timeless
Timeless
сегодня в 13:32
Место „Крыльев“ только в Премьер-Лиге. --- верно!
cska.78
cska.78
сегодня в 12:50
Если бы всякие спартаки с Тулой договорняки не катали, то так и было бы!
loko7
loko7
сегодня в 12:49
Ничего, следующий сезон начнете уже в Премьер-лиге
ДСА
ДСА
сегодня в 12:44
В стыковых матчах возможно всё, а на прямую вряд ли выйдут: Енисей точно выйдет, да и Оренбург не должен своего упустить.
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